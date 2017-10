Spitalul de Boli Infecţioase, în pragul colapsului. "Nu mai putem plăti salariile. Suntem spital, nu bancă"

Spitalul de Boli Infecțioase, în pragul colapsului. "Nu mai putem plăti salariile. Suntem spital, nu bancă"

De la începutul anului, s-au mărit salariile cadrelor medicale, prin ordonanță de Guvern. Aceasta este, în mod evident, o veste foarte bună, doar că unitatea sanitară nu are suficiente resurse ca să poată acoperi diferențele salariale. „Conform legii, eu trebuie să le dau salariaților salariile majorate, dar Casa Județeană de Asigurări de Sănătate nu ne-a dat banii. Au spus că deocamdată nu-i au, așa că acum ne aflăm într-o postură delicată. Apoi, trebuie să cumpărăm medicamente, materiale sanitare, plus că avem de plătit alte servicii și nu avem banii necesari”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul SCBI, dr. Stela Halichidis.Managerul a precizat că dacă până acum aveau un fond de salarii de 700.000 lei pe lună, pentru cei aproximativ 200 de salariați, acum este nevoie de 1.100.000 lei. Pe de o parte, este normal ca acești bani să fie acoperiți prin servicii medicale, dar nici măcar aceste servicii medicale nu au fost plătite în totalitate.Ca urmare, unitatea sanitară se află în imposibilitatea de a mai cumpăra ceva. „Momentan, mai avem medicamente și materiale sanitare, dar stocurile vor începe să se reducă destul de curând, tocmai acum când se anunță epidemie de gripă, rujeolă și ce-o mai apărea. Nu știu ce o să facem, pentru că banii nu ne ajung. Conducerea CJAS ne-a spus să mai avem răbdare, dar nu au pacienții sau personalul care trebuie să-și primească salariile”, a explicat medicul infecționist. În situația în care banii nu vor ajunge la timp, pentru început, vor fi reduse serviciile prestate către pacienți.Astfel, în primă fază vor fi restrânse cumva tomografiile și RMN-ul, pe care medicii le vor face mai rar sau chiar deloc. „Eu nu vreau să-mi imaginez ce se va întâmpla dacă nu ne vor da banii, pentru că atunci ar trebui să închidem spitalul, pentru că nu mai putem plăti salariile sau plăti angajații, dar atunci nu mai cumpărăm nimic pentru pacienți, ceea ce nu se poate. Noi suntem spital, nu suntem bancă. Noi ne bazăm tratamentele pe antibiotice, pentru că suntem spital de boli infecțioase, antirabic, iar aici asigurăm servicii pentru întreg județul”, a mai spus dr. Halichidis. Pe lângă aceste probleme, și programul informatic se tot blochează, iar de multe ori nu se pot scrie rețetele bolnavilor. În concluzie, toate merg prost, plus că CJAS le invalidează multe foi. Acest lucru se întâmplă mai ales că unitatea sanitară nu dispune de un serviciu de urgență, iar serviciile prestate persoanelor neasigurate nu li se decontează. „Și la cei cu HIV au fost probleme cu decontarea medicației, deci este o bulibășeală generală, deci cu greu facem față situației. Suntem ca-n junglă. Nici nu știu în ce parte s-o luăm”, a adăugat directorul SCBI. Problema este că pacienții au nevoie de asistență medicală, indiferent de situație…