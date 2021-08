Spitalul Clinic Căi Ferate, pregătit pentru valul 4 de Covid. „Avem deficit doar de medici ATI-ști”

-Instituția aceasta a fost preluată de mine, ca manager, cu mari probleme financiare, cu mari arierate. Am încercat să facem reeșalonare, dar pentru aceste reeșalonări este nevoie de o sursă continuă de finanțare din partea Ministerului Transporturilor. Spitalul, care este compus din trei clădiri, se află, acum, din 2019 într-un permanent proces de reabilitare şi modernizare. La nivelul anului 2020, au continuat lucrările de modernizare în clădirea de pe bulevardul 1 Mai, în port, unde se află secţiile de Chirurgie şi ATI, s-au completat şi modernizat dotările secţiei de ATI.-La ora actuală, putem să asigurăm susţinerea pacienţilor în paturi ultramoderne, monitoare, ventilatoare, tot ce înseamnă terapie de ATI, infuzomate, injectomate. Avem 15 paturi, deci o secţie complet utilată, la standarde moderne, cu ajutorul sistemului de achiziţii centralizat al Ministerului Transporturilor.-De când sunt manager, lucrările de modernizare s-au extins şi la reţelele de gaze medicale, am reabilitat reţeaua de oxigen. În continuare, avem în derulare investiţii substanţiale, în reabilitarea completă, sperăm noi, a instalaţiilor electrice, din clădirea din port, care datează din anul 1938. Aici, nu au fost întreprinse nici un fel de lucrări substanţiale de reparaţii, în ultimii 30 de ani şi nici înainte. Ca atare, ea a rămas cu instalaţiile vechi. Apoi, pe bulevardul 1 Mai, secţiile Medicală 1 şi Medicală 2 au fuzionat și s-au efectuat amenajări ample la etajul III al acestei clădiri. Astfel, secţia este pregătită să primească 68 de pacienţi.-Per total, pe toate secţiile avem 166 de paturi de spitalizare, 154 de spitalizare continuă şi 12 de spitalizare de zi. Dintre acestea, 134 sunt paturi contractabile cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa. Mai mult decât atât, putem afirma că, am obținut un nou contract cu CJAS, mult mai favorabil, din punct de vedere financiar, instituţiei noastre, atât pe spitalizare continuă, cât şi pe partea de spitalizare de zi.-Noi am angajat personal nou, dar o bună parte dintre cadrele medicale cu vechime, fie au ieşit la pensie, fie s-au pensionat pe caz de boală, având în vedere unele complicaţii de sănătate, mai vechi pe care le aveau. Din acest motiv, vrem să atragem, în continuare, personal competent mai tânăr. Aici trebuie să menționez deficitul de pe secţia de ATI, unde avem, încă, o problemă. Acolo este nevoie de trei medici, ca să putem asigura o continuitate a îngrijirilor pe 24 de ore. Din păcate, lipsa medicilor ATI-iști este o problemă generală, la nivelul întregii ţări.-ATI-ul este o specializare dificilă, o muncă grea pentru medicul de pe această specializare, care implică un consum mare, și fizic și emoțional și asta s-a văzut foarte bine și pe timpul pandemiei. Numărul lor nu este suficient în nici un spital din România, dar mai există un aspect important. Forța de muncă din acest domeniu a migrat, în mod clientelar, către instituțiile private.-Din punct de vedere tehnologic, suntem pregătiți pentru valul 4. Am fost pregătiți de la începutul pandemiei de Covid. Noi chiar am fost printre primii din oraș care am făcut testare imunologică din luna aprilie 2020. Atunci am colaborat pentru testarea Real Time PCR cu Spitalul de Pneumoftiziologie Palazu Mare și cu Spitalul Clinic de Boli Infecțioase. În prezent, avem un compartiment al nostru de biologie moleculară, cu o linie perfect funcțională, ultramodern renovat, de la jumătatea primului semestru, pe care intenționăm să-l exploatăm full, prin avizarea la Ministerul Sănătății și integrarea în platforma Coronaforms. Astfel, vom putea lucra pe linia noastră de diagnostic, independent, până la 50 de teste PCR pe zi, pe o singură tură.