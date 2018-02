Spitalul CF Port, în derivă. Fără director şi fără bani, unitatea sanitară luptă pentru supravieţuire

Spitalul CF Port, în derivă. Fără director și fără bani, unitatea sanitară luptă pentru supraviețuire

Probleme mari la Spitalul CF Port Constanța. Pe lângă toate neajunsurile cu care se confruntă de ani de zile unitatea sanitară, instituția a rămas acum și fără director, asta după ce dr. Stelian Paris a fost demis la sfârșitul lunii ianuarie de către conducerea Ministerului Transporturilor. „Fostul ministru m-a schimbat din funcție pe ultima sută de metri. Pe 25 ianuarie a venit decizia pe fax la Direcție, iar de pe 26 ianuarie am fost schimbat. Ulterior, l-au adus pe Marian Câciu de la Techirghiol, dar după trei zile acesta și-a dat demisia. În prezent, îmi desfășor activitatea, în continuare, în Clinica de Chirurgie și nu intenționez să depun nicio contestație a acestei decizii, pentru că nu are rost”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Stelian Paris.Precizăm că acesta se afla deja la cel de-al doilea mandat de manager al respectivei unități sanitare. Medicul chirurg a mai ocupat această funcție în perioada anilor 2001-2004. În luna septembrie 2017, el a înlocuit-o pe dr. Sirma Tomoș, aceasta dându-și demisia în data de 6 august. La acel moment, renumitul medic declara că va face tot posibilul pentru a „resuscita” unitatea sanitară, mai ales în condițiile în care aceasta este ca „un submarin, ce trebuie adus la suprafață”. Din păcate, directorul nu a avut prea mult timp la dispoziție pentru a-și realiza planurile, iar situația spitalului este la fel de proastă ca și în urmă cu câteva luni.În primul rând, Spitalul CF Port înregistrează debite din 2006 către ANAF, care trebuie plătite, dar pentru care s-a obținut o reeșalonare a plăților. Chiar și așa, tot mai au de plată peste un milion de lei, rămânând ca, în același timp, să se mai eșaloneze niște datorii vechi către foștii salariați cărora nu le-au fost plătite primele de stabilitate și tichetele.În plus, la toate aceste neajunsuri se adaugă datoriile către CNAPMC, care sunt la prețuri de refurnizare și care trenează deja de ani buni.O altă problemă care îl măcina vizează reabilitarea întregului spital, cele trei locații în care medicii își desfășoară activitatea și sunt internați pacienții având nevoie de renovări și reabilitare. La ora actuală, cea mai veche clădire este cea din port, ea datând din anul 1939.Revenind la situația angajaților, mai grav, pe lângă faptul că au rămas fără director general este și că nici director medical nu mai au.„În luna decembrie 2017 nu mi-a mai fost prelungit contractul. Menționez că am ocupat respectiva funcție din luna februarie 2016, iar în locul meu a fost numită dr. Mihaela Irene Rășanu”, ne-a declarat fostul director medical, dr. Viorel Ispas.Pe de altă parte, bolnavii spun că, deseori, au fost nevoiți să scoată din buzunare bani pentru a-și cumpăra o mulțime de medicamente și chiar mâncare. Se pare că toate aceste lucruri se întâmplă în condițiile în care aproximativ 95% din veniturile spitalului se duc pe cheltuieli bugetare și mai există și această datorie veche către ANAF.Având în vedere situația actuală, angajații se tem că nu-și vor mai lua salariile. Se pare că până pe 6 februarie trebuiau depuse la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate ștatele de plată, dar nu au fost depuse, pentru că nu a avut cine să le semneze. Din această cauză, a fost trimisă o adresă către Ministerul Transporturilor dar, până în prezent, nu au primit niciun răspuns.