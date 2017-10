Spitalul Cernavodă nu are autorizaţia sanitară de funcţionare vizată pentru 2009

Spitalul Cernavodă nu are autorizația sanitară de funcționare vizată pentru 2009

Conducerea Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța este nemulțumită de situația existentă la Spitalul Orășenesc din Cernavodă. Situația tensionată între angajați, faptul că autorizația sanitară de funcționare nu a fost avizată pentru anul în curs și lipsa unui Compartiment de Primire Urgențe (CPU) sunt problemele care au atras atenția responsabililor din domeniul sanitar constănțean. După cum anunța încă de la întoarcerea în fruntea DSP Constanța, dr. Camelia Ciobotaru a început, săptămâna trecută, seria de controale la spitalele din județ. Prima vizită a fost la Spitalul Cernavodă, unde au fost găsite „multe lucruri bune”, dar și deficiențe care pun unitatea într-o lumină nefavorabilă. O primă observație a reprezentanților DSP a vizat lipsa unui compartiment de primire a urgențelor medicale, în care să lucreze cadre medicale cu încadrarea respectivă. „O gardă de urgență asigurată de medicii specialiști încadrați în spital nu este suficientă. Problemele care apar pot să nu fie de competența pediatrului, ginecologului sau internistului care face de gardă”, a declarat dr. Camelia Ciobotaru. Demersuri pentru un Compartiment de Primire a Urgențelor Directorul DSP Constanța a subliniat că, în urma vizitei efectuate, va trimite o adresă Ministerului Sănătății, prin care va solicita aprobarea înființării compartimentului necesar la Cernavodă, dar și angajarea unor medici de urgență. „Pentru avizul de încadrare a medicilor de urgență va fi mai greu, dar legea ne permite să recurgem la medici de familie. Drept pentru care consider că vom găsi o cale să facem o linie de gardă sau măcar servicii în ture”, a adăugat medicul. Managerul Spitalului Cernavodă ne-a declarat că demersuri similare au fost făcute în ultimii doi ani, dar răspunsurile primite au fost negative. Potrivit dr. Cristian Nicoară, reprezentanții ministerului au justificat că orașul Cernavodă are aproximativ 15.000 de locuitori, iar cazuistica de urgență este redusă; în plus, există un compartiment similar la o distanță redusă, adică la Spitalul din Medgidia. „Din 2006 am depus hârtii pentru transformarea Camerei de Gardă măcar în urgență, dacă pentru CPU condițiile sunt destul de dure. Dotări avem, pentru că am primit truse noi de resuscitare, tuburi de oxigen, instrumentar. Noi ne dorim să se înființeze acest compartiment, dar trebuie medici de urgență”, a afirmat dr. Cristian Nicoară. În prezent, medicii nu se înghesuie să lucreze în camera de gardă a spitalului, căci nu sunt remunerați pe măsură, a subliniat managerul unității spitalicești. Dr. Nicoară a arătat că anul trecut a existat o „scăpare” în legislație, iar medicii care lucrează în camerele de gardă nu mai primesc sporul de 15%, precum colegii lor din celelalte unități de urgență. Dotări de nivel european Un alt aspect care a nemulțumit conducerea DSP Constanța vizează faptul că autorizația sanitară de funcționare a unității spitalicești din Cernavodă nu a fost vizată pe 2009. Potrivit dr. Mihaela Dinisov, director de programe și supraveghere medicală, „au existat probleme de conformare la schimbarea circuitelor pacienților”, ceea ce a întârziat vizarea autorizației. Pe de altă parte, reprezentatul Spitalului Cernavodă ne-a declarat că problemele au fost strict de ordin birocratic - au fost solicitate hârtii suplimentare, care au fost deja trimise la direcție. „Noi dorim să acredităm spitalul la nivel european, astfel că respectăm anumite standarde. Nu am primit avizarea pentru că ne-au mai cerut o hârtie”, a arătat dr. Nicoară. Mai precis, circuitele pacienților internați în spital sunt diferite de cele ale bolnavilor din ambulatoriu, în mai toate saloanele există grupuri sanitare și lavoare, sălile de așteptare sunt spațioase etc.