Spitalele de la malul mării au „respirat” uşurate. „Din fericire, nu am avut cazuri grave”

Potrivit șefului Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ), dr. Ionuț Cealera, în perioada sărbătorilor de Crăciun, au înregistrat aproximativ 250 de solicitări, jumătate dintre acestea fiind în municipiul Constanţa. „Din fericire, nu am avut cazuri grave, deosebite, nu am înregistrat accidente rutiere cu victime. Au fost cazuri legate de patologia digestivă, cazurile obişnuite din această perioadă, majoritatea cauzate de consumul alimentar excesiv şi al băuturilor alcoolice. Referitor la numărul apelurilor referitoare la testarea Covid la domiciliu, în acelaşi interval am înregistrat 40 de solicitări, pentru testările la domiciliu, pentru pacienţii care prezintă simptomatologie specifică virusului Sars- Cov-2. Pe această cale, îndemn, în continuare, constănţenii ca şi de Anul Nou, să consume raţional, atât alimentele, cât şi băuturile alcoolice, să mănânce câte puţin din toate, fără a face, însă, excese”, ne-a declarat medicul.





Pentru că se apropie Revelionul şi încă două zile de weekend, în care cabinetele medicilor de familie sau cele ale specialiştilor nu sunt deschise, sunteţi sfătuiţi să fiţi atenţi la ceea ce mâncaţi sau beţi şi să nu faceți abuzuri de niciun fel. Pentru cei care vor avea nevoie de asistenţă medicală, ei se pot adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, punctului de lucru extern UPU - Băneasa sau Centrului Multifuncțional de Sănătate Năvodari. De asemenea, bolnavii pot solicita asistenţă medicală la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, la Spitalul Municipal Medgidia, la Spitalul Municipal Mangalia, Spitalul Orășenesc Cernavodă, Spitalul Orășenesc Hârșova.





În ceea ce priveşte Serviciul de Ambulanță Constanța, acesta va avea program normal de lucru cu mențiunea că, în această perioadă, va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces. Ca şi până acum, solicitările populației pentru testarea Sars-Cov-2, conform definiției de caz, vor fi preluate prin apelul 112. Pentru cei care vor să doneze sânge, aceştia trebuie să ştie că Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa are program de lucru în data de 31 decembrie, între orele 7.30-13.30, urmând ca după weekend, din data de 3 ianuarie, activitatea acestuia să se desfăşoare în mod normal.





În ultimele zile, judeţul Constanţa a avut, desigur, bolnavi, dar oamenii nu s-au mai adresat spitalelor în număr prea mare şi nici nu au mai înroşit numărul de urgenţă 112. Situaţia este valabilă la toate unităţile sanitare, nu doar la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. De exemplu, la Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu”, medicii nu au înregistrat cazuri prea multe sau deosebite, la fel ca și la Mangalia, unde s-au prezentat în a doua zi de Crăciun doar 21 persoane. Și la Hârșova puțini pacienți, comparativ cu anii anteriori, au precizat reprezentanţii instituţiei.