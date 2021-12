Spitalele constănţene, pregătite pentru perioada sărbătorilor de iarnă. „Avem rezerve pentru două luni”

Pentru că de fiecare dată, de sărbători, Serviciul de Ambulanţă Judeţean a fost solicitat, am luat legătura cu şeful SAJ, dr. Ionuţ Cealera, care a precizat că, în prezent, nu se confruntă cu absolut nici o problemă. Toate ambulanţele sunt în stare de funcţionare, pregătite, reparate. „Avem inclusiv rezerve de combustibil, medicamente, chiar mai mult decât suficiente, materiale sanitare. În plus, am mărit numărul de echipaje pentru perioada sărbătorilor de iarnă, deci putem face faţă oricărui tip de situaţie. Începând de joi, 23 decembrie, avem 33 de echipaje în tot judeţul”, a explicat medicul. Surprinzător, dar la acest moment, numărul de solicitări la Ambulanţă este „prăbuşit”, la un minim istoric, susţine şeful SAJ. „Activitatea de Covid este zero. La acest moment, nu mai avem solicitări la domiciliu pentru aşa ceva, iar solicitările pentru urgenţele medico-chirurgicale, istoric vorbind, analizând toţi anii precedenţi în această perioadă de dinainte de Crăciun, este extrem de scăzut. Oamenii nu mai vor să ajungă la spital, să se trateze, nu mai au chef de aşa ceva. Ei au alte preocupări acum. De exemplu, ieri, pe staţia centrală am avut, în ultimele 12 ore, doar 47 de solicitări, la care noi am răspuns cu zece echipaje. Deci, nici măcar o solicitare la două ore”, a adăugat dr. Cealera.





Mergând mai departe, la Spitalul Municipal Medgidia, directorul unităţii sanitare, Eugen Agliţoiu, susţine că şi aici sunt acoperiţi cu tot ce le trebuie pe timp de iarnă. „Avem în derulare şi un proiect european, cu ajutorul căruia am putut cumpăra ce ne lipsea: aparatură nouă, materiale de protecţie, dezinfectanţi”, a mai spus managerul. Şi la Spitalul Orăşenesc Hârşova, totul este pregătit pentru perioada sărbătorilor şi pentru sezonul rece. Directorul unităţii, Bogdan Zidaru, ne-a declarat că personalul este dotat inclusiv pentru următorul val de Covid-19, şi, în plus, acum beneficiază de un stocator de oxigen, extrem de util în tratarea bolnavilor cu Sars- Cov-2. În ceea ce priveşte aprovizionarea, aceasta este făcută până la început de martie.





Sunt pregătite unităţile sanitare pentru bolnavi? S-au aprovizionat cu toate cele necesare pentru ca actul medical să nu fie afectat în nici un fel? La aceste întrebări ne-au răspuns managerii spitalelor constănțene. Spre exemplu, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, directorul instituţiei, Ionuţ Cornel Ionescu, susține că au făcut comenzi chiar pentru două luni, tocmai pentru a evita orice situație neplăcută ce ar putea apărea. „Avem rezerve inclusiv pentru ianuarie, februarie, mai ales în contextul creşterii preţurilor, când avem mulţi furnizori care vor să renunţe la anumite contracte, pentru că nu mai pot duce preţurile din licitaţii, deoarece le-au crescut, şi lor, costurile la utilităţi, curentul, gazele, transportul etc. În aceste condiţii, ne-au transmis că măresc preţurile, iar noi, neavând actualizare de preţuri în contract, am luat decizia de a comanda o cantitate mai mare din ce avem nevoie. La medicamente nu s-au înregistrat majorări prea mari, dar la materiale sanitare, dezinfectanţi, saci de gunoi, lucrurile stau cu totul altfel. În concluzie, suntem aprovizionaţi cu materiale sanitare, medicamente. Pot spune că cel puţin până la sfârşitul lunii ianuarie suntem 100% acoperiţi cu toate”, a declarat directorul, pentru „Cuget liber”.