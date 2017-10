Speculanţi şi legume scumpe! "Jungla" din pieţele constănţene

1

Ramane la fel

Cand intri dinspre Soveja in Piata Tomis 3 in primul rand te intampina niste colorati care iti spun in soapta tigari,tigari,tigari.Ma intreb toti din piata acoperita sunt producatori.Daca precupetele din piata arata a femei care se ocupa de legumicultura eu ma apuc de arat.Tarabele din piata sunt licitate de primarie la preturi mari la inceputul anului si cine are bani le cumpara.Sunt de acord este necesara si aceasta masura pentru intretinerea pietei,insa 30% din tarabe nu trebuiau licitate .Acestea trebuiau sa se se inchirieze zilnic producatorilor adevarati .Vizitati piata la toate tarabele aceleasi preturi mari.Un producator adevarat va avea preturi rezonabile deoarece are interesul sa-si vanda marfa, pentru care a muncit toata vara, cat mai repede .In afara de speculanti mai sunt si legumicultori adevarati care isi tin marfa pe jos deoarece in piata nu au voie. Atat timp cat autoritatile locale nu fac nimic pentru eradicarea coruptiei si speculei din toate pietele situatia nu se va schimba .