Spălătoresele de la Spitalul Judeţean se tem că rămân fără slujbe

Spălătoresele de la Spitalul Județean se tem că rămân fără slujbe

Demersurile conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța pentru externalizarea mai multor servicii din cadrul unității sanitare continuă. Este vorba de bucătărie, laboratorul de analize medicale, spălătorie și pază. Caietul de sarcini pentru externalizarea laboratorului de analize medicale a fost postat în sistemul electronic de achiziții publice, urmând ca licitația să fie organizată în luna decembrie. Proiectul pentru concesionarea bucătăriei a fost trimis la Ministerul Sănătății, pentru a fi aprobat, iar în prezent se lucrează la realizarea proiectului pentru externalizarea spălătoriei. Anunțul le-a îngrijorat pe cele 22 de angajate de la spălătoria Spitalului Județean, speriate că-și vor pierde locurile de muncă. „Firma privată are obligația să ne mențină pe posturi numai un an, dar ce se va întâmpla mai departe? Eu am făcut și niște cursuri de infirmieră, aș putea să lucrez în spital, dacă mă vor primi”, ne-a spus Mariana Udrea, care lucrează în serviciul respectiv de 20 de ani. Pentru alte colege însă, situația este mai gravă, căci munca în spălătorie și-a pus amprenta asupra sănătății lor. „Lucrăm în căldură, în miros de clor toată ziua. Ar trebui să primim un spor de condiții de muncă de cel puțin 15%, dar abia am obținut 10%. Avem colege care s-au îmbolnăvit aici de boli cardio-vasculare”, ne-a mai spus o spălătoreasă. Utilajele de la spălătoria SCJU Constanța, respectiv cinci mașini de spălat și cinci uscătoare, funcționează non-stop. Este nevoie, spun angajatele, căci zilnic trebuie curățate aproape 2.000 de kilograme de lenjerii, pentru care sunt necesare, zi de zi, 2.600 de kilograme de detergent. Aparatura a fost achiziționată în urmă cu șapte ani și se defectează destul de frecvent, dar mecanicul este prezent, plimbându-se de la o mașină la alta, pentru a le menține în stare de funcțiune.