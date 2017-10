Soţia unui fotbalist român, proaspătă mămică, a murit la numai 31 de ani

Soția unui fotbalist român, proaspătă mămică, a murit la numai 31 de ani

30 Ianuarie 2017

Tragedie în familia fotbalistului arădean Aurelian Itu. Soția sa a încetat din viață.În urmă cu o lună și jumătate, Andreea, soția fotbalistului arădean Aurelian Itu, unul dintre cei mai buni jucători ai formației Păulișana Păuliș, din Liga a 4-a din Arad, se lupta pentru viața și avea nevoie de un ajutor umanitar.Din păcate aceasta a pierdut lupta cu boala. Andreea a murit la Timișoara, potrivit banatulazi.ro.„Are dureri insuportabile. I-au descoperit ceva metastaze în zona coloanei vertebrale. Am înțeles că sunt afectate două vertebre și coloana, dar nimeni nu știe sigur. Aurelian e disperat, familia la fel, iar eu parcă am fost trăsnit de când am aflat”, declara Claudiu, prieten cu Aurelian Itu, în urmă cu mai bine de o lună.Aurelian Itu și soția sa, Andreea, au împreună o fetiță de numai 10 luni, Rossa.