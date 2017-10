SOS pentru Institutul de Transplant Renal!

Un apel public pentru sprijinirea Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca a fost lansat de conducerea unității, care susține că datoriile se apropie de 2 milioane de lei. Potrivit managerului interimar al ICUTR Cluj-Napoca, Silviu Moga, scopul apelului este acela de a determina societatea civilă și mediul de afaceri să participe la salvarea institutului, în condițiile în care conturile acestuia sunt deja poprite, lucru care ar putea duce, în viitorul apropiat, la blocarea activității unității."Acest demers pe care l-am făcut se adresează în primul rând societății civile și mediului de afaceri. Acesta a fost precedat de alte demersuri făcute către autorități, sigur că pentru acestea am ales alte căi de comunicare. Am considerat că este datoria noastră să explicăm opiniei publice ce s-a întâmplat la Institut și care ar fi viitorul lui. Am ajuns la concluzia că, deși se află într-o situație financiară gravă, totuși ar fi sustenabil financiar pe termen mediu și lung și aducem ca dovezi indicatorii financiari pe care îi avem în prezent, comparativ cu cei care au fost în anii trecuți dezastruoși'', a declarat Silviu Moga.Acesta a menționat că la începutul anului 2017, când a devenit manager interimar al ICUTR, datoria, acumulată din 2013, ajunsese la 1,7 milioane de lei. În plus, procesul de executare silită și-a produs deja efectele, conturile din Trezorerie și din bănci fiind poprite. "Pot fi împiedicate plata salariilor și plățile către furnizori, pentru medicamente, servicii, utilități. În momentul în care se blochează toate acestea, este blocaj complet. Este sentință definitivă, conturile sunt poprite și rămâne doar la latitudinea creditorilor și a executorilor", a spus Moga.Acesta a precizat că nu a primit de la Ministerul Sănătății vreun răspuns concret pentru situația Institutului, dar de la Consiliul Local Cluj-Napoca s-au primit, la jumătatea anului, 450.000 de lei, care pot fi folosiți pentru utilități și anumite tipuri de servicii, dar nu pot fi utilizați pentru plata datoriilor.Noua conducere a ICUTR a reușit, în acest an, să plătească peste 500.000 lei din datoria care se acumulează.ICUTR este singurul furnizor de servicii de sănătate legate de transplantul renal pentru regiunile Centru, Vest și Nord-Vest ale României. În cadrul Institutului pot fi efectuate aproximativ 100 de operații de transplant anual, în condițiile în care în fiecare an sunt luate în evidență pentru acest tip de operații peste 200 de persoane. În ICUTR lucrează 125 persoane, dintre care 17 medici.