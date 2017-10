SOS, Constanţa alunecă în mare!

4

constantean

voi chiar nu realizati ca tot ce se intampla in orasul asta sta in pixul mafiei Mazare -Constantinescu ??? ce sens are sa dati vina pe altii care nu sunt la conducerea orasului, si fiti linistiti ca daca vor sa faca deva intadevar si merg unde trebuie se poate rezolva orice cum fac si alti primari PSD-isti.Dar pe drogat nu-l intereseaza decat sa dea vina pe altii pt ceea ce nu este in stare.