SOS Cazinoul Constanţa! Campanie pentru strângere de fonduri

SOS Cazinoul Constanța! Campanie pentru strângere de fonduri

r Echipa Neversea va dubla suma colectată din donațiiCazinoul de pe faleza Constanței piere încet, dar sigur. Prins în lentoarea birocrației românești, victimă a neputinței autorităților, simbolul orașului de la malul mării riscă să dispară. Primăria municipiului și-a luat inima în dinți și s-a angajat ca măcar să îl pună în siguranță și să îl conserve până vor fi demarate lucrările propriu-zise de restaurare. O misiune deloc ușoară, având în vedere că este vorba despre un imobil-monument de categoria A. Însă, pe rând, autorităților locale li s-au alăturat și alți parteneri, de la firme mari până la persoane fizice hotărâte să pună umărul la renașterea Cazinoului.„Noi ne-am luat această responsabilitate în urma consultării cu cetățenii și am promis ca până la Ziua Dobrogei, în luna noiembrie 2018, să îl punem în siguranță. Sunt bucuros de impactul campaniei și să constat că al nostru Cazinou a reușit să ne unească pentru a găsi soluții să-l punem în siguranță și să îl redăm comunității. Nu e un ajutor din disperare sau din sărăcie, cel pe care îl primim acum. Primăria își permite să facă lucrările de conservare, dar am declanșat un val de simpatie din partea iubitorilor clădirii simbol a Constanței. Sunt oameni care vor să participe și să ne sprijine în salvarea Cazinoului”, a declarat primarul Decebal Făgădău.Și noi putem contribui!Astfel, organizatorii Neversea, festivalul care va avea loc între 5 și 8 iulie, pe Plaja Modern, au demarat ieri campania „S.O.S. Cazino”, prin care își doresc să pună în valoare această clădire simbol a României, dar și să contribuie la procesul de salvare a clădirii. „S.O.S. Cazino” – Save Our Symbol este o invitație către toți românii care vor să rămână în istorie printre cei care au contribuit la salvarea acestei clădiri. Începând de ieri și până pe 1 noiembrie, fiecare doritor poate să doneze pe site-ul www.neversea.com/sos-cazino. Pe lângă inițiativa acestei campanii, organizatorii Neversea vor dubla suma strânsă din donațiile făcute de către public.„Pe lângă festival și pe lângă ceea ce oferim în cele patru zile, noi credem și în amprenta pe care vrem să o lăsăm în comunitate, dincolo de perioada festivalului. Ne-am dorit să fim inițiatorii dar și catalizatorii unei campanii care să pună în valoare orașul Constanța, iar obiectivul ales în acest sens este una dintre clădirile simbol ale României, Cazinoul din Constanța. Toți cei pe care îi leagă o amintire de această splendidă clădire pot contribui și împreună o putem salva”, explică Edy Chereji, directorul de marketing și comunicare Neversea.Primii care au donat au fost chiar partenerii festivalului, Kaufland România, care au anunțat deja că oferă suma de 10.000 de euro pentru salvarea Cazinoului. Pentru a vedea din atmosfera de odinioară a Cazinoului, organizatorii au pregătit în site-ul neversea.com/sos-cazino și o experiență 360 de grade despre cum arăta înainte și cum va arăta după, clădirea construită în 1910 și considerată o capodoperă a stilului Art Nouveau în Europa. Campania este susținută și de persoane publice care s-au născut și au crescut în umbra Cazinoului din Constanța, cum ar fi Alexandra Stan și Matei Dima.Lucrări ample și dificilePrima etapă din proiectul de reabilitare a Cazinoului este conservarea, iar lucrările vor începe la finalul lunii septembrie și vor fi finalizate până pe 14 noiembrie.„A fost constituită deja o comisie, formată din specialiști în arhitectură, inginerie, instalații, design, și mâine dimineață va avea loc prima ședință, chiar la fața locului. Va fi studiată fiecare părticică din Cazino, exteriorul interiorul, subsolul, parterul, etajul acoperișului, ornamentele. În urma acestui studiu vom face un raport pentru fiecare specialitate în parte și vom putea să spunem concret ce trebuie făcut pentru conservarea clădirii. Așa, la prima vedere, cei care merg pe promenadă observă destul de bine că sunt geamuri sparte, tâmplărie ruginită. Aerul sărat, mai ales iarna, atacă foarte mult atât exteriorul, cât și interiorul. Înăuntru sunt porumbei care atacă și ei ornamentele. Toate acestea duc la o degradare a Cazinoului pe zi ce trece. Ulterior, vom putea să spunem ce se va face pe mai departe, dacă vor fi montate panouri de osb, dacă vor fi făcute racordări la rețeaua electrică, pentru că, la ora actuală, Cazinoul nu are curent electric și asta înseamnă că peste iarnă nu se poate face în interior o temperatură de 10 – 12 grade, pentru a-l proteja. Temperaturile scăzute, umiditatea, aerul sărat nu fac decât să degradeze tot ceea ce este înăuntru, pentru că ornamentele nu sunt făcute din piatră, ci din tencuială și sunt foarte expuse. La fel ca și picturile murale, care dispar și ca culoare. Se face o evaluare și apoi va fi elaborat foarte rapid un proiect de conservare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, arhitectul Radu Cornescu.