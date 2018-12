Sorina Pintea: "Aş da afară vreo 20 de manageri de spital"

Sorina Pintea: "Aș da afară vreo 20 de manageri de spital"







Întrebată pe cine ar da afară, în cazul absenței imunoglobulinei din spitale, Sorina Pintea a răspuns: "Vreo 20 de manageri de spital, în prima fază, pe vreo 40 i-aș reinstrui, aș lucra cu puțini".







Ea a adăugat că nu poate face acest lucru întrucât există spitale care sunt în subordinea autorităților publice locale și județene, unde ministrul Sănătății nu poate interveni.



"Sunt spitale din subordinea Ministerului Sănătății, unde ministrul Sănătății are competență, sunt spitale din subordinea autorităților publice locale și județene unde ministrul Sănătății nu poate interveni. Acolo, autoritatea are dreptul să demită sau să organizeze concurs pentru manager, dar ministrul Sănătății, nu. Dar, atunci când lupți, Guvernul alocă bani pentru a achiziționa imunoglobulina și pe mecanismul de protecție. Avem, în acest moment, 49 de kilograme, mi s-a spus că ajunge pentru trei luni și mai mult. Aducem până în 31 decembrie încă 7.200 de fiole și apar, inclusiv mesaje primesc, că la spitalul X nu există imunoglobulină, vă spun sincer, nici nu mai știu ce să spun, cum s-o numesc?", a declarat Sorina Pintea,la Realitatea TV.



Aceasta a spus că nu înțelege de ce trebuie să apară la televizor pentru a le explica managerilor de spitale procedurile și a punctat că "nu e treaba ministerului să trimită imunoglobulină, e treaba managementului spitaliesc, spitalului, să o ceară".



Sursa: Agerpres

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, și-a exprimat, joi seara, nemulțumirea că unii manageri de spitale nu au făcut demersurile necesare pentru aprovizionarea cu imunoglobulină și a spus că ar demite mai mulți manageri, iar pe alții i-ar reinstrui, scrie digi24.ro