Sorin Cîmpeanu: „De luni vor merge la școală toți elevii din localitățile cu rată de infectare sub 3 la mie”

Începând de luni, vor putea merge la școală fizic toți elevii din localităţile în care rata de infectare este sub trei la mia de locuitori, indiferent de rata de vaccinare în rândul personalului, a anunțat ministrul interimar al Educației, Sorin Cîmpeanu.







„Este în curs de pregătire o hotărâre CNSU prin care MEN şi MS sunt abilitate să modifice ordinul comun, astfel încât să fie permisă prezenţa fizică în şcoli şi grădiniţe în localităţile unde rata de incidenţă este sub 3 la mie fără a depinde de rata de vaccinare a personalului din învăţământ.



Astăzi 1724 de localități au rată de infectare sub 3 la mie. Și sunt 18 județe în care rata de infectare este de sub 3 la mie. Vor fi precizări cu privire la protocolul care se aplică în cazul elevilor care vor fi depistați pozitiv în urma testării. Dacă testul de salivă este pozitiv și se face test PCR și este negativ, elevul va aduce testul negativ și poate continua cu prezență fizică. Dacă nu se face testul PCR sau dacă testul PCR este pozitiv, rămâne la domiciliu 14 zile.





Potrivit Realitatea.net, la decizia școlii testele vor putea fi administrate acasă, de către părinți, sau în școală. Acolo unde există dorința la școală este nevoie și de acordul părinților, formularul va fi elaborat de Ministerul Sănătății



Este posibil ca în ziua de vineri, fiecărui elev să i se pună la dispoziție 2 teste pentru săptămâna care urmează. Testele vor ajunge în școli la începutul săptămânii viitoare. Testarea nu este obligatorie, dar îmi place să cred că testarea pe bază de salivă este o modalitate prin care putem contribui la siguranța în școli. Nu văd de ce un părinte nu ar vrea să își testeze copilul. Pentru acele școli care vor decide că au disponibilitate la testare, fac apel la voluntariat la cei din mediul universitar medical pentru efectuarea unui instructaj minim”, a declarat Sorin Cîmpeanu.