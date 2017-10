SONDAJ. SUNTEŢI DE ACORD CU EUTANASIEREA MAIDANEZILOR? Votează AICI

1

sterilizare si adoptatii

am votat nu, ciinii trebuie sterilizati si dati in adoptazie, voi in colaboratie cu asociatiile de voluntariat tebuie sa cereti si ajutorul la altele asociatii internationale, nu trebuiesc liberati singuri pe strada. Este vina voastra daca ciini care au fame, sint bolnavi si inspaimintati musca persoanele, pentru ca nu trebuie sa stea liberi pe drumuri, dar la o famiglie, intr-o gradina, cu o asicuratie si responsabilitatea padronului! Voi nu sinteti Dumnezeu, nimeni va da dreptul sa luati o viata!