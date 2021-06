„Soluțiile de monitorizare disponibile în acest moment sunt atât de avansate, încât pare de necrezut că încă ne rezumăm la inspecții vizuale, făcute pe fugă”

Se știe deja că județul Constanța este o zonă predispusă alunecărilor de teren, date fiind provocările frecvente pe care le avem cu maluri care se surpă, clădiri luate de ape, terenuri întregi care alunecă la vale.În acest context, am invitat-o să ofere un punct de vedere despre ce soluții există și cum trebuie monitorizată o zonă afectată de astfel de riscuri – pe doamna Mariana Garștea, CEO al companiei Sixense România, specialist în monitorizare structurală & geotehnică și soluții digitale dedicate transformării digitale a infrastructurii.Misiunea companiei Sixense România este să optimizeze și să prelungească durata de viață a proiectelor de construcții, prin expertiză integrată și soluții digitale, personalizate și inovatoare, fiind în strânsă colaborare cu proiectanți, consultanți, gestionari de infrastructură și alți profesioniști în construcții. Compania este prezentă de peste 10 ani pe piața de la noi și este parte din Sixense Group, lider mondial în domeniu.Suntem martorii multor provocări legate de alunecări de teren, eroziuni și infiltrații de apă în județul Constanța, una dintre cele mai dezbătute și sensibile situații fiind cea de pe Strada Traian (cauzată de lucrările de construcție pentru World Trade Center Constanța). Cum ar trebui monitorizată zona în acest sens, pentru ca astfel de fenomene să nu mai aibă loc?Sunt familiarizată cu situația pe care ați menționat-o și urmăresc acest subiect de ceva timp. Din punctul meu de vedere, ce se face în prezent, potrivit informațiilor existente în presă și disponibile public – și mă refer aici la vizite pe amplasament și niște verificări ale unor foraje –, este total neadaptat și nu răspunde gradului de risc din această zonă.E nevoie de o înțelegere în profunzime a situației, a riscurilor geotehnice și structurale, a evoluției lor în timp, a consecințelor posibile și bineînțeles, de identificarea soluțiilor astfel încât construcțiile existente din zonă să nu fie afectate.Cu alte cuvinte, este nevoie de un program complex și integrat de monitorizare structurală și geotehnică a zonei respective, a construcțiilor existente, a infrastructurii rutiere etc. Autoritățile și proprietarii din zonă trebuie și au nevoie să știe în orice moment care este situația reală și să aibă la dispoziție timpul necesar pentru a interveni. E nevoie de măsurători precise, executate de către specialiști în domeniu, de informații relevante pe care să se bazeze tot procesul decizional al părților interesate. Nu sunt suficiente inspecțiile vizuale făcute o dată pe lună sau și mai rar decât atât.Sixense oferă soluții digitale integrate pentru monitorizarea riscurilor structurale și geotehnice. Unul dintre instrumentele de care ne folosim cel mai des în acest sens este Beyond Monitoring, care ne permite managementul în timp real al datelor pe care le colectăm din teren prin senzorii instalați. Este un tool ce te ajută să anticipezi și să gestionezi riscurile și să înțelegi comportamentul în timp real al oricărei structuri. Transmite alerte în timp real, permite tuturor celor implicați în proiect să aibă acces la datele de care au nevoie, eficientizează întreg procesul de monitorizare în cazul unei situații ca cea de pe Strada Traian. Poate fi creată chiar o interfață de informare pentru cei direct vizați.O altă provocare pe care o are județul nostru este legată de degradarea unor clădiri și monumente istorice, respectiv de surparea malurilor de pământ din zonă, cum este cazul în Valea Portului Constanța. Ce este de făcut în acest caz și ce soluții există?Monumentele istorice sunt construcții aparte, care au nevoie de un tratament total diferit pe toată perioada de viață, pentru a le conserva și a le proteja. Clădirile și monumentele istorice sunt, în cele din urmă, o bucată importantă de istorie la care ne raportăm și prin care ne recuperăm povestea despre cine suntem și de unde am venit. Mai ales pentru un oraș cu mare potențial turistic, așa cum este Constanța, acestea sunt parte din cultura și identitatea locului.Urmărirea comportării în timp a acestora devine o sarcină obligatorie prin care ne asigurăm că menținem sănătatea patrimoniului construit și că o protejăm fie de acțiunea unor fenomene naturale cum ar fi alunecările de teren – în cazul menționat chiar de voi –, fie de îmbătrânirea naturală odată cu trecerea timpului, fie chiar de acțiunea unor forțe din proximitate (șantiere și lucrări legate de construcțiile învecinate) etc.Soluțiile disponibile în acest moment sunt atât de avansate, încât pare de necrezut că încă ne mai rezumăm doar la inspecții vizuale, făcute pe fugă.Sixense furnizează soluții integrate de asset management dedicate inclusiv clădirilor monumente istorice. De la digitalizarea inspecțiilor tehnice prin beMap, de la monitorizări structurale în timp real prin Beyond Monitoring, de la digitalizare proces de asset management prin Beyond Asset, la crearea Digital Twin, ce constă în realizarea unei replici digitale a oricărui asset, pentru a-i urmări în timp real evoluția. Orice deplasare care depășește un anumit prag-limită ajunge să fie depistată cu precizie milimetrică și în timp util, adică înainte să afecteze structural monumentul istoric respectiv.Poate că pare de domeniul unui viitor îndepărtat, însă nu este deloc așa: la nivel internațional, acesta este standardul în ce privește sănătatea structurală a mediului construit.Cum se leagă nevoia de a conserva și de a proteja aceste zone de potențialul turistic al județului nostru? Vedeți un impact direct asupra dezvoltării locale – suntem afectați, dacă nu luăm măsuri chiar astăzi?În mod evident, da. Infrastructura, construcțiile, monumentele istorice sunt parte din viața noastră. Sănătatea lor structurală înseamnă o deplasare mai fluidă, schimburi mai ușoare, deplasări mai eficiente, un oraș cu șanse să se dezvolte mult mai rapid și mai natural.Preocuparea de a nu permite accelerarea degradarii mediului construit ar trebui să fie în centrul măsurilor legislative și al investițiilor care se fac pe plan național si local. Pe termen lung, și în industria de construcții, este mai eficient din toate punctele de vedere să previi decât să repari, să monitorizezi si să intervii doar atunci când apare o problemă sau o urgență.De aceea, spunem mereu că urmărirea în timp a construcțiilor este un proces ce trebuie prioritizat și privit pe termen lung. Una dintre soluțiile noastre, Beyond Asset, este instrumentul principal care ne ajută în etapa de exploatare, pentru că permite beneficiarului sau proprietarului structurii: să planifice activități de reparații și inspecții, să ia decizii informate legate de prioritizarea bugetelor pentru operațiunile de mentenanță, să depisteze riscurile critice și să le abordeze preventiv. Cu alte cuvinte, să cunoască cu precizie sănătatea oricărui proiect, în timp real și în cel mai eficient mod cu putință.De ce ar trebui să se aibă în vedere folosirea de soluții digitale, integrate, în cazul unor zone sensibile, „cu probleme”, ca cele din Constanța? De ce este mai eficientă această abordare decât metodele clasice/ tradiționale de monitorizare?Așa cum o arată extrem de multe incidente – inclusiv cele menționate de dvs. în întrebările anterioare –, realitatea ne demonstrează că nu putem să luăm în glumă sau să tratăm în joacă sănătatea mediului construit. Monitorizarea tradițională nu mai face față riscurilor existente și gradului de degradare a anumitor construcții. Atunci când lucrurile sunt făcute superficial, de pseudospecialiști, când nu sunt adaptate la specificul și provocările fiecărui proiect, când sunt gestionate după principiul „vedem ce se-ntâmplă” sau „merge și-așa”, pot să se producă dezastre: pagube materiale și umane majore.Cum anume ajută, mai concret, soluțiile oferite de compania Sixense?Sixense garantează că informațiile rezultate în urma măsurătorilor manuale și automate pe care le generăm folosind instrumentele și serviciile noastre de inspecție și monitorizare de înaltă calitate sunt exacte și utilizabile imediat. Serviciile noastre acoperă întregul spectru de tehnologii automate și manuale, inclusiv senzori geotehnici, structurali și de mediu.În plus, avem o politică continuă de introducere și integrare a celor mai eficiente inovații tehnologice și lucrăm continuu la asigurarea și maximizarea fiabilității serviciilor noastre și a tuturor măsurătorilor executate. Inovația este în ADN-ul nostru.Industria din care facem parte a evoluat extrem de mult din punct de vedere tehnologic. Iar beneficiile oferite de soluțiile digitale pe care le avem la dispoziție sunt imense și de necontestat. Punând acest lucru alături de o abordare personalizată a fiecărui proiect, reușim să venim întotdeauna cu informații valoroase pentru toți cei care iau decizii esențiale legate de proiectele lor.