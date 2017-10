Soluţii pentru turismul de pe litoral, la conferinţa JCI Constanţa "Trebuie să educăm angajaţii, dar şi turiştii"

2

Mult zgomot pentru nimic

Problema e ca suntem vai de capul nostru. Dacă pe la munte sunt stațiuni care arată ca afara, nu sunt autostrazi. Pe litoral ce sa mai vorbim.Mamaia este facuta praf. Numai betoane mizerie si fitosi. In Constanța vezi numai inghesuiala, cerșetori, căruțe si câini vagabonzi la care se adaugă urâțenia de facto a orasului. Astea sunt adevaratele probleme. Nu trebuie facuta nici o conferinta sau congres in care sa se bată câmpii. Am fost si noi pe afara si am văzut care e diferența. Nu trebuie sa fii doctor in turism.