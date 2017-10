SMURD la Constanţa

SMURD la Constanța

Șase mașini de intervenție SMURD au fost inaugurate, ieri,la Constanța, la Casa de Cultură. Ambulanțele achiziționate de către Ministerul Sănătății Publice vor asigura toate tipurile de urgențe ce pun în pericol viața unei persoane. În plus față de ambulanțe, SMURD va veni în ajutorul cetățenilor cu servicii mai ample și cu dotări mai complexe. În componența SMURD Constanța sunt șase mașini de intervenție, cinci de prim ajutor - de tip B și una de terapie intensivă și resuscitare - de tip C. „Din cele șase mașini, doar pe una va fi un medic și un asistent, pe cea de terapie intensivă și resuscitare, restul de cinci fiind formate doar din paramedici. Deocamdată, cinci persoane sunt trimise la instruire la Târgu Mureș și mai urmează să plece alte șapte persoane”, a declarat dr. Rodica Tudoran, medic șef UPU SMURD. Autospecialele SMURD vor ajunge la situațiile cu risc vital imediat. Două echipaje SMURD funcționale La festivitatea de inaugurare a autospecialelor a participat subsecretarul de stat în Ministerul Sănătății Publice, Raed Arafat, care a declarat: „Era timpul! Este a treia încercare. Acum ne aflăm în situația de a avea logistica și tot ce este necesar pentru inaugurarea SMURD. Acest serviciu va fi complementar serviciului de ambulanță”. De ieri, Constanța se bucură de două echipaje din cele șase. Ambulanțele vor staționa în subunitățile ISU „Dobrogea” din Mangalia și respectiv municipiul Constanța - Detașamentul Palas. În luna septembrie vor deveni operaționale alte două autospeciale de tip B. Fiecare echipaj SMURD va fi format dintr-un șofer și doi servanți, toți cu pregătire de paramedic. „Gama intervențiilor la care este solicitat SMURD include toate urgențele ce pun viața unei persoane sau a mai multora în pericol. Acestea includ accidentele rutiere, exploziile, incendiile, accidentele de muncă sau casnice, cum ar fi căderea de la înălțime sau electrocutarea, stările de inconștiență ce includ și stopurile cardiorespiratorii, suspiciunile de infarct, insuficiențele respiratorii acute, accidentele colective”, a declarat col. dr. Neculai Coman, împuternicit inspector șef în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța. „Cetățenii județului Constanța vor avea cele mai bune servicii SMURD. SMURD-ul din România nu se deosebește cu nimic față de alte țări”, a declarat ministrul Sănătății Publice, Eugen Nicolă-escu, prezent la eveniment. Cristian David, ministrul Inter-nelor și Reformei Administrative, prezent și el la eveniment, a precizat că serviciul SMURD este un serviciu care a intrat în concepția publicului ca unul care salvează vieți omenești. Pentru a face diferența dintre serviciul de ambulanță și serviciul SMURD, Cristian David a explicat diferența dintre ambulanță și SMURD: „În plus față de ambulanțe, serviciul SMURD va veni în ajutorul cetățenilor cu servicii mai ample și dotări mai complexe. Din punct de vedere al dotărilor și practicii, paramedicii de pe SMURD pot asigura cele mai bune intervenții. Componența mașinii de intervenție de prim ajutor Cele cinci autospeciale de tip B conțin o geantă de prim ajutor, un corp pentru măsurarea funcțiilor vitale, un modul monitor, un modul pacient și unul defibrilator, injec-tometru automatizat, chedul de extracție, trusa de gulere cervicale, un compartiment frigorific, un altul termic, tăviță renală, aspirator portabil și fix, oxigen, încălzitor de perfuzii sub presiune. „Pe mașină avem și trei tipuri de tărgi - una pliantă, una lopată și una pentru traumatizați”, ne-a spus Romulus Pascaru, instructor formulator SMURD.