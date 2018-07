Situație dramatică pentru atleta Adelina Gavrilă, în preajma naşterii: "Are nevoie de sânge. Șansele de supraviețuire sunt de 20%”

Situație dramatică pentru atleta Adelina Gavrilă, în preajma nașterii: "Are nevoie de sânge. Șansele de supraviețuire sunt de 20%”

Fosta triplusaltistă Adelina Gavrilă se află într-o situație disperată și are nevoie de sânge pentru a putea fi salvată. Mamă a unui băiețel în vârstă de 4 ani, Adelina Oancea (fostă Gavrilă) urmează să nască pe data de 2 august, însă la sarcina ei a intervenit o complicație rară, placenta Previa Percreta. Mai exact, placenta s-a întins în organism și s-a lipit de organe. Nașterea va fi urmată de o operație care va dura aproximativ 5 ore, în care se va dezlipi placenta de restul organelor, iar în timpul operației vor fi sângerări abundente, după cum spun medicii de la Spitalul Sanador din București.



Conform probr.ro, potrivit medicilor, șansele de supraviețuire ale marii campioane sunt de 20 la sută, însă pentru a le avea și pe acestea are nevoie de sânge!



"Dacă vrea și poate cineva să-i sară în ajutor, numele ei este Oancea Adelina, fosta noastră mare triplusaltistă, Gavrilă pe numele de fată, se află internată la spitalul Sanador din București și are grupa 0 pozitiv. Cei care vor să facă acest gest să menționeze că donează pentru Oancea Adelina, de la Spitalul Sanador din București", se arată în apelul făcut Anamaria Ioniță.



Important este că donarea de sânge se poate face din orice oraș, cu precizarea numelui Adelinei Oancea.