Situaţie disperată la Cumpăna. Alte 27 de case puse în pericol de surparea malului canalului

„Consolidarea malului stâng al Canalului Dunăre - Marea Neagră este dureros de necesară pentru consolidarea siguranţei caselor, în primul rând ale celor opt familii care sunt evacuate din august 2019, dar şi ale celorlalte 27 de case care se află în perimetru. În acest moment ne aflăm în stadiul de expertiză a evoluţiei terenului sub casele construite în această zonă. Aşteptăm această lucrare, să vedem despre ce este vorba, să vedem ce soluţie mai dau experţii. Însă, alţi specialişti au spus că dacă nu se creează acele canale de absorbţie a apelor, a izvoarelor care sunt sub casele oamenilor, în acest pământ, care este loess, argilos, dacă aceste ape nu sunt captate şi dirijate spre Canalul Dunăre - Marea Neagră, pot să facă piloţi la marginea canalului cât or vrea că până la urmă şi aceia vor fi doborâţi de pământul care pleacă falii - falii înspre albia canalului”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, primarul comunei, Mariana Gâju.











Primarul s-a întâlnit zilele trecute cu autorităţile judeţene şi a solicitat inclusiv urgentarea lucrărilor. „Este disperată această situaţie. Am cerut să nu mai aşteptăm eliberarea filei de buget către ACN (n.r. - Compania Naţională de Administrare a Canelelor Navigabile) pentru reluarea unor proceduri de achiziţie publică şi să fie realizate în regim de urgenţă pentru situaţie de calamitate”, a precizat Mariana Gâju.



Lucrări cu încetinitorul





Expertiza tehnică ar trebui să fie gata la finele lunii aprilie. „În prezent, se lucrează doar la întreţinerea zonei de la marginea canalului, acolo unde au fost plantaţi cei 282 de piloţi. Nimic altceva nu se face, care să plece de la cota +34 la cota +46 în sus, prin turnarea altor piloţi”, a mai spus primarul.











Din păcate, între timp, pământul continuă să o ia la vale. „A mai căzut malul, în lungimea canalului, acolo unde a dus la aria de protecţie de la 250 de metri la 380 de metri liniari. Mi s-a promis de la Ministerul Transporturilor că sumele pentru lucrări vor fi alocate şi că vor continua lucrările. Este vorba de 50 de milioane pentru această lucrare, pentru atingerea nivelului cotei +46, ce duce la siguranţa străzii şi automat şi a caselor. Au fost glasuri care au spus să evacuăm casele, să repartizăm alte terenuri şi să construim alte case oamenilor. Nici nu am vrut în visele cele mai negre să gândesc acele lucruri. Cumpăna nu are zonă în care să aloce terenuri în acest moment, decât tot pe marginea canalului, dincolo de Şoseaua Constanţei, care, e adevărat, nu ar fi în perimetrul apropiat zonei de protecţie, însă nu există niciun fel de infrastructură acolo. Vor mai trebui să treacă ani să putem aduce infrastructura de bază: apă, reţea de gaze, canalizare, electricitate. Iar oamenii aceia suferă la gândul că vor trebui să îşi lase toată agoniseala şi să plece din casele unde au stat o viaţă”, a subliniat primarul Mariana Gâju.





Stabilizarea malurilor şi refacerea lor pare o misiune aproape imposibilă în comuna Cumpăna. Şi nu din cauza lipsei tehnologiei, ci din cauza lentorii cu care se mişcă organele de resort şi a birocraţiei. Autorităţile locale din Cumpăna fac apel la reprezentanţii statului să urgenteze procedurile şi să demareze cât mai rapid lucrări concrete de refacere a malurilor şi de salvare a caselor din apropiere.