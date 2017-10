Situaţie alarmantă la Constanţa: sute de copii abuzaţi doar în ultimele luni

Telefonul Copilului sună neîncetat

Situație alarmantă la Constanța: sute de copii abuzați doar în ultimele luni

Insulte, amenințări, înjurături și palme. De asta au parte peste 400 de copii din județul Constanța, în loc de vorbe bune și educație din partea părinților. Cei mai mulți dintre ei nu depășesc vârsta de 7 ani și suferă din cauza violenței și a abuzurilorla care sunt supuși de părinți.Abuzul emoțional și fizic asupra copiilor a devenit o obișnuință în comportamentul multor familii constănțene. De la înjurături, ironii sau insulte și până la bătăi în toată regula, peste 400 de copii trăiesc un coșmar zilnic, deși au vârste foarte mici.„83 de copii cu vârste între 7 și 9 ani au suferit din cauza neglijenței și a abuzurilor emoționale, numai în primul trimestru al acestui an. Alți 95 cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani au fost supuși comportamentului violent și 5 cu vârsta cuprinsă între 10 și 17 ani au fost abuzați sexual.368 dintre copiii abuzați fizic sau emoțional beneficiază de consiliere psihologică în cadrul serviciilor de reabilitare ale DGASPC Constanța”, a explicat Roxana Onea, purtător de cuvânt al instituției.Tot mai multe apeluri la „Telefonul Copilului“184 de apeluri au fost înregistrate la serviciul Telefonul Copilului în prima jumătate a acestui an.„DGASPC primește în permanență sesizări privind abuzul sau neglijarea copiilor minori. 56 de astfel de sesizări înregistrate și confirmate au fost primite de către instituția noastră chiar de la copiii aflați într-o astfel de situație. Restul au fost sesizări făcute de profesioniști în asistență socială, persoane fizice sau autosesizări. Astfel, pentru 296 de copii, directorul DGASPC Constanța a dispus plasamentul în regim de urgență.În ceea ce privește abuzurile sau neglijarea, pe categorii de sex, avem 224 băieți și 197 de fete”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al instituției.Conform bazei de date a Asociației Telefonul Copilului, începând cu 26 fe-bruarie 2015 până în prezent, pe segmentul gen din totalul cazurilor înregistrate în cadrul campaniei, 55,94% au fost sesizate de băieți, 41,65% de fete și doar 2,41% de părinți.Raportat la grupa de vârstă, cei mai mulți dintre băieții apelanți, respectiv 51% au fost preadolescenți, urmați de băieți din grupa de vârstă 6-9 ani (32,73%) și adolescenți (16,19%). În ceea ce privește fetele, categoria de vârstă 6 - 9 ani a sunat în cel mai mare procentaj (53,14%), urmată de preadolescente (35,75%) și adolescente (11,11%).Sub sloganul „Fii prietenos, nu răutăcios!”, Asociația „Telefonul Copilului” a demarat campania ce are ca obiectiv sensibilizarea și încurajarea copiilor de a lua măsuri împotriva hărțuirii și agresiunii de orice fel. Prin intermediul animațiilor ce sunt derulate pe canalul Cartoon Network, copiii sunt încurajați să vorbească despre experiențele lor, să îi sprijine pe cei hărțuiți și să fie prietenoși cu toți ceilalți.Violența și neglijarea lasă urme adânci atât în sufletul copilului, cât și în compor-tamentul lui, spun psihologii. Acestea creează sentimentul permanent de teamă, de izolare, copilul își pierde încrederea în sine și are dificultăți în găsirea unui model sau a unor valori morale.„Neglijarea severă mai ales a copiilor de vârstă mică afectează major creșterea și dezvoltarea fizică și intelectuală a copilului, iar în cazurile extreme poate conduce la instalarea unei dizabilități”, a explicat Cristina Gemănaru, psihoterapeut în cadrul Centrului de Autism „Marea Neagră”.