Sit arheologic acoperit de asfalt din lipsa banilor. "Noi sperăm să putem continua cândva săpăturile în această zonă"

Aceasta este soarta siturilor acoperite de asezarile moderne: Tomis(Constanta), Carsium(Harsova), Arrubium (Macin), Aegyssus (Tulcea). Autoritatile nu sunt interesate in salvarea monumentelor si sunt depasite de situatie. Arheologii care insista sa cerceteze anumite zone afectate de lucrari edilitare sunt ridiculizati, pusi in situatii neplacute in raport cu investitorii (persoane private sau juridice), de multe ori chiar insultati pe fata. Se fac tot felul de presiuni de la partide, de langa partide, de la oameni cu bani...Probabil ca directorul de atunci al muzeului a fost strans cu usa sa inchida ochii pentru ca altfel institutia nu mai primeste finantarea corespunzatoare, poate ca nici salariile oamenilor. Ce sa faci in astfel de situatii in care cei care sunt la putere nu au cultura nesesara sa infaptuiasca actul de guvernare in interesul colectivitatii? Sa nu ne mai miram ca in Bulgaria, Grecia, Turcia turismul ocupa un loc important in bugetele locale. Aici istoria a fost cinstita si transformata in sursa de venit! La noi este necinstita si acoperita cu asfalt.