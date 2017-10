Sistemul informatic al ING Bank este căzut. Este imposibilă plata cu cardul şi utilizarea serviciilor online

Sistemul informatic al ING Bank este căzut. Este imposibilă plata cu cardul și utilizarea serviciilor online

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Sistemul informatic al ING Bank România a devenit nefuncțional în timpul zilei de sâmbătă, în jurul orei 12.00, problema persistând mai multe ore. Acest lucru face imposibilă utilizarea cardurilor emise de această bancă și a serviciilor online ale instituției financiare, potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook ING Web Cafe.NG Bank România a anunțat sâmbătă, în jurul orei 17.20, că se confruntă cu o problemă tehnică și că sistemele sale informatice nu funționează. "Pentru moment sistemele ING sunt nefuncționale. Lucrăm cu viteză pentru remedierea lor. Ne cerem tuturor scuze pentru neplăcerile create! Vă ținem la curent pe măsura ce restabilim funcționalitățile" este mesajul publicat de bancă pe pagina sa de Facebook.Clienții ING care sună la Call Center-ul băncii sunt informați, printr-un mesaj automat, că ING Bank se confruntă cu o defecțiune tehnică generală. Mesajul nu oferă informații referitor la momentul în care se vor putea relua operațiunile.Tot pe pagina de Facebook a bănci clienții și-au exprimat nemulțumirile: "Nu merge nimic prin tot Bucureștiul, nici POS-uri, nici măcar ATM-urile voastre. Va durea mana sa dați un sms la clienți cu treaba asta? Am avut probleme și la supermarket și la benzinărie", a scris un client, iar altul a postat: "De ce v-a luat așa de mult să scrieți anunțul ăsta care nu spune mai nimic? Ce înseamnă, concret, "probleme generale"? Vă rog să intrați în cât mai multe detalii. Încerc să-mi dau seama dacă banii mei sunt în siguranță și dacă nu cumva ar fi mai bine să îmi închid conturile și să mă mut la altă bancă. Când se vor remedia aceste "probleme generale"? Azi, mâine, la sfântu-așteaptă? Acest downtime va afecta în vreun fel activitatea bancară din săptămâna 12-16? Nu în ultimul rând: de ce vă pică sistemul atât de des? A fost picat complet de două ori într-o lună, sunt zile în care alertele prin sms nu funcționează deloc etc. Întrucât nu pot să-mi accesez banii, consider că merit răspunsuri detaliate la întrebările de mai sus. Liniile telefonice sunt ocupate, așadar vă rog să-mi răspundeți aici".sursa: www.romaniatv.net