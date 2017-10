Singurul angiograf din judeţ, defect de mai bine de un an

Singurul angiograf din județ, defect de mai bine de un an

Angiograful Spitalului Clinic Județean Constanța este defect de mai bine de un an de zile, iar reparația costă aproximativ 80.000 de euro. Pacienții care au nevoie de o angiogramă pentru depistarea obstrucțiilor coronariene sunt nevoiți să meargă la laboratoarele particulare. „Cele două clinici particulare au aparate angio-CT. Angiograful din spitalul nostru este singurul din județ. Cu ajutorul lui se pot depista obstrucțiile coronariene, dar se poate face și intervenție terapeutică pentru eliminarea obstrucțiilor depistate. Din păcate, aparatul este defect de mai bine de un an, iar spitalul nu are cei aproximativ 80.000 de euro necesari pentru reparația lui”, a precizat directorul medical al unității sanitare, dr. Liliana Tuță. Deși nu a avut activitate în tot acest timp, personalul care deservește angiograful și-a primit salariul întreg lună de lună. „Este vorba despre un medic, două asistente și un brancardier. Medicul a fost la cursuri de specializare la București, iar asistentele și brancardierului au fost redistribuiți pe secții”, a justificat dr. Liliana Tuță. În lipsa angiografului, pacienților cu obstrucții coronariene li se administrează intravenos o substanță care să dizolve cheagurile respective sau sunt ținuți sub tratament și stabilizați, apoi trimiși către alte centre, unde se pot face astfel de intervenții.