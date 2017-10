Singuri în lupta pentru salvarea delfinilor! Mare Nostrum decretează 5 august zi de doliu

119 delfini s-au stins anul acesta pe plajele de pe litoralul românesc. Cei mai mulți au fost victime ale plaselor pescarilor, însă cu siguranță cu toții sunt victime ale indiferenței autorităților privind soarta lor.Așa se face că, în loc de sărbătoare, mâine, când este Ziua delfinului, Mare Nostrum decretează zi de doliu. „În acest an, nu vom celebra frumusețea cetaceelor, ci vom decreta zi de doliu, atrăgând atenția asupra problemei pentru care doar ONG Mare Nostrum se luptă: cea a delfinilor eșuați”, au anunțat reprezentanții Mare Nostrum. Aceștia sunt supărați că eforturile organizației pe parte de conservare a delfinilor nu sunt susținute de autoritățile direct responsabile. „Cu 119 sesizări de la începutul anului, o rețea de observatori în care doar ONG Mare Nostrum este activ și costuri ridicate per deplasare, ONG Mare Nostrum face eforturi considerabile pentru a ajuta și onora toate sesizările primite prin numărul de telefon de urgență pentru delfini. Pentru că ne pasă. Și suntem convinși că și românilor le pasă, drept pentru care relansăm campania Adoptă un delfin”, spun specialiștii de la Mare Nostrum.Motivul pentru care mâine este zi de doliu pe litoral este situația gravă înregistrată în acest an privind numărul ridicat de delfini eșuați. De la începutul anului și până acum, echipa de specialiști Mare Nostrum s-a deplasat la peste 119 sesizări, toate fiind cazuri de delfini eșuați. O situație similară a fost înregistrată în 2012, când 177 de delfini au eșuat din cauza plaselor pescărești, pe toată durata anului.Autorități indiferente„ONG Mare Nostrum vorbește și atrage atenția asupra acestei probleme reale de câțiva ani buni de zile, fără a avea ecouri în rândul instituțiilor direct implicate în problematică. Practic, delfinii eșuează an de an, reprezentând o imagine dezolantă pentru turiștii aflați în vacanță pe litoral. În ciuda eforturilor de conștientizare pe care le-am făcut, în rândul pescarilor și al instituțiilor direct implicate, interesul a rămas la fel de scăzut, nefiind aplicat un plan de măsuri pentru a reduce numărul delfinilor eșuați. Această situație ne arată practic implicarea redusă a autorităților în a ne asigura un mediu curat”, a declarat Mihaela Cândea Mirea, directorul executiv al ONG Mare Nostrum.În încercarea disperată de a limita numărul delfinilor eșuați, ONG Mare Nostrum a trimis nenumărate sesizări către organele abilitate, pentru a afla răspunsuri legate de situația pescuitului în condiții de prohibiție la calcan, precum și diverse solicitări legate de amenzile și sesizările primite aplicate în acest context. Doar Poliția de Frontieră a transmis un răspuns, iar ANPA - principala instituție care reglementează activitatea de pescuit – nu a formulat un răspuns, cu toate că solicitările erau perfect legitime, în conformitate cu prevederile legislative.„Nu ne-am dori să spunem asta, dar suntem chiar singuri în lupta pentru conservarea delfinilor. Noi și cei aproape 170 de părinți adoptivi ai delfinilor, care susțin financiar acest program de conservare a delfinilor. Nu este o sumă mare, dar ne ajută să efectuăm monitorizări și să ne ducem la toate sesizările primite de la constănțeni privind delfinii eșuați. Dacă este normal? Sigur că nu este normal! Dar nu putem face mai mult decât atât, în condițiile în care instituțiile abilitate nu fac niciun efort să lucreze împreună în acest sens. Ce să mai vorbim de aplicarea unui plan concret de măsuri, prin care să stopăm cumva pescuitul în prohibiție și implicit cazuri de delfini prinși în plase pescărești? În curând, vom putea onora cu greu toate sesizările venite din partea constănțenilor, sunt din ce în ce mai multe, iar fondurile pe care le atragem nu se pot aloca pentru această activitate!”, a completat Mihaela Cândea Mirea.Cât (ne) costă un delfin?Dincolo de acest aspect dramatic, situația este dublată și de faptul că Mare Nostrum suportă deplasările pentru toate sesizările legate de delfini eșuați EXCLUSIV din donațiile pentru campania ”Adoptă un delfin”. Ca și costuri, o deplasare variază între 150 și 450 lei, fără a adăuga costurile de incinerare. Pentru deplasările în zona Delta Dunării, costurile se ridică la 1.000 - 2.000 lei.Drept pentru care, ONG Mare Nostrum relansează campania Adoptă un delfin, unica sursă financiară care ajută în acest moment echipa să desfășoare monitorizări terestre și acvatice privind conservarea delfinilor. „Lansăm invitația tuturor iubitorilor de delfini și tuturor celor care conștientizează problema, să ne arate cât de mult țin la cetacee, printr-un scurt testimonial video. Primele cinci persoane care ne trimit testimoniale video în luna august vor putea deveni părinții unuia dintre cei aproape 500 de delfini identificați în monitorizările noastre, fără costuri, pentru o perioadă de un an de zile”, a adăugat directorul Mare Nostrum.