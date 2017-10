„Singura soluţie viabilă este eutanasierea câinilor maidanezi“

Păreri exprimate de cititori pe site-ul Cuget Liber, referitor la propunerea prefectului Capitalei

„Singura soluție viabilă este eutanasierea câinilor maidanezi“

Nu există cartier, parcare sau alee în Constanța unde să nu întâlnim cel puțin un câine maidanez. Constănțenii reclamă că le este frică să-și lase copiii în fața blocului la joacă și că se înarmează cu pietre când se întorc seara de la serviciu. La rândul lor, autoritățile susțin că strâng, zilnic, zeci de patrupede de pe străzi. Numărul maidanezilor nu scade însă, ba din contră, odată cu venirea primăverii chiar s-a mărit. Prefectul Capitalei, Mihai Atănăsoaei a înaintat Parlamen-tului o propunere legislativă care prevede eutanasierea câinilor fără stăpân - în primă fază a celor agresivi, bolnavi și care nu sunt dați spre adopție în termen de șapte zile de la aducerea în adăpost. „Cuget Liber” i-a invitat pe constănțeni să-și exprime părerea cu privire la această inițiativă, pe pagina web a cotidianului, iar în rândurile de mai jos vă prezentăm câteva dintre părerile celor care au răspuns. Mulți dintre cei care și-au exprimat părerea până în prezent s-au declarat în favoarea sacrificării patrupedelor. Numeroase păreri pro Cosmin este de părere că „eutanasierea câinilor fără stăpâni pare a fi singura soluție eficientă în momentul de față”. „Până acum s-au încercat și celelalte metode (sterilizarea, adopția sau închiderea în adăposturi), însă rezultatele au fost inexistente. Îmi plac animalele, îmi plac foarte mult câinii, însă nu pot fi de acord cu existența lor în stradă, printre blocuri, în parcuri. Dincolo de inesteticul situației, câinii umblă în haite, sunt foarte agresivi. Reprezintă un pericol cert pentru sănătatea, dar mai ales pentru securitatea copiilor noștri. M-am săturat să îmi fie teamă să trec cu copilul meu de mână pe stradă, pe lângă zecile de câini care se pot repezi în orice moment dacă li se pare ceva. Ar trebui luate măsuri aspre și împotriva celor care încearcă să îi protejeze de hingheri, însă îi lasă liberi pe stradă. Repet, nu doresc moartea, însă cred că este necesară măsura eutanasierii”, a continuat cititorul. Edi, un alt cititor, s-a arătat, de asemenea, în favoarea eutanasierii: „Ce vină am eu că vreau să mă plimb cu bicicleta, iar o haită de câini mă dezaprobă? Oare nu omul este stăpânul? Oare noi, copiii și părinții noștri nu trebuie să trăim într-o oarecare siguranță? Locul animalelor nu este în oraș!”. O opinie similară a exprimat și cititorul care s-a semnat Murphy: „Din cauza a peste 1.000 de motive obiective pe care nu are rost să le amintesc, singura soluție viabilă este eutanasierea tuturor câinilor vagabonzi de pe teritoriul ROMÂNIEI. Ne-am făcut de râsul EUROPEI și al lumii întregi. De asemenea, propun să se facă modificări și/sau completări la legislația în vigoare în sensul «monitorizării permanente» și a măririi sancțiunilor pentru stăpânii iresponsabili de câini”. Un alt cititor a arătat că „în alte orașe, ca Brașov și Iași, nu am văzut picior de câine, la alții cum se poate” (!). „Chiar devenim o țară de criminali?” Propunerea eutanasierii maidanezilor a stârnit însă și păreri contra. Astfel, Codruța se întreba pe pagina web a cotidianului nostru: „Chiar devenim o țară de criminali? Chiar trebuie să fim cei mai sadici? Terminați cu răutatea! Căutați soluții și nu dați românilor nume de ucigași sadici”. Un alt cititor a fost de părere că viața patrupedelor trebuie salvată. „Cu ce drept vreți voi să luați viețile a sute de mii de câini din toată România? Dacă bietele animale vor fi omorâte, atunci voi le veți avea pe conștiință tot restul vieții”, este mesajul lăsat de cititor pe site-ul ziarului. În locul eutanasierii ar trebui construite mai multe adăposturi pentru aceste animale, a opinat un cititor care s-a semnat Joe: „Eu aș prefera să se facă un centru gigant în care să se păstreze acești câini. Acesta ar putea fi în grija unui ONG însă, cum suntem în România, slabe șanse. Ar trebui să avem o astfel de măsură, dar, dacă nu se poate, trebuie să aleg eutanasierea”. Sunteți pro sau contra eutanasierii câinilor maidanezi? Vă puteți exprima părerea pe pagina web a cotidianului nostru, www.cugetliber.ro.