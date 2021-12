Sindicatul „Sanitas” Constanţa, în grevă japoneză. „Continuăm lupta până câştigăm”

În plus, aplicarea diferenţiată a sporurilor pentru condiţii de muncă generează o discriminare gravă a salariaţilor, încălcând principiile de dreptul muncii, persoanele care lucrează în aceleaşi condiţii de muncă trebuie să beneficieze de raportarea sporului la acelaşi tip de salariu. În acest moment, infirmierele, îngrijitoarele, brancardierii, chimiştii, biologii, psihologii etc, cu toate că lucrează în condiţii de muncă identice cu asistenţii, medicii şi ambulanţierii, sunt trataţi, în mod discriminatoriu, diferit. În acelaşi timp, personalul din sănătate şi asistenţă socială reprezintă o resursă de maximă importanţă în lupta pe care întreaga societate o poartă în această perioadă în combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 şi de aceea trebuie luate măsuri urgente pentru retribuirea decentă a muncii lor în aceste condiţii speciale. De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii 62/2011, guvernul are obligaţia să consulte partenerii sociali (sindicatele şi patronatele) şi să corecteze toate aceste erori, au adăugat sindicaliştii. „Cu toate acestea, observăm cu îngrijorare că în ultimii ani, guvernanţii, indiferent de culoarea politică, nu mai respectă dialogul social, unul dintre principiile fundamentale ale democraţiei, modificând legislaţia fără consultare, încălcând astfel normele stabilite de Organizaţia Internaţională a Muncii.









Această situaţie produce temeri imense în rândul salariaţilor, afectează pacea socială, duce inevitabil la creşterea nemulţumirilor şi generează premisele declanşării unor acţiuni de protest de mare amploare. În aceste condiţii, trebuie să continuăm lupta până când fiecare revendicare va fi câştigată şi fiecare discriminare va fi îndreptată. Reuşim doar dacă suntem uniţi şi puternici”, au completat sindicaliştii.





Aşadar, membrii „Sanitas” sunt nemulţumiţi de adoptarea O.U.G. nr. 130/2021 prin care guvernanţii „recompensează” eforturile susţinute ale angajaţilor din sănătate şi asistenţă socială desfăşurate pe perioada pandemiei, prin acordarea unor majorări salariale nesemnificative, respectiv un sfert din dreptul prevăzut de legea salarizării unor categorii profesionale din sănătate şi asistenţă socială, îngheţarea salariilor personalului TESA, a sporurilor şi a indemnizaţiei de hrană. Ei spun că salarizarea în moduri diferite a personalului din acelaşi sector de activitate, personal ce face parte din aceeaşi echipă de lucru, conduce la tensionarea relaţiilor profesionale şi deteriorarea atmosferei din echipă, cu impact direct asupra calităţii serviciilor furnizate.