Sindicatul Liber Finanțe Constanța susține protestele pentru eliminarea inechităților salariale din sistemul public

Sindicatul Liber Finanțe Constanța se solidarizează și susține acțiunile Sindicatelor din Poliția Română și din Poliția Penitenciară, afiliate la Federația PUBLISIND care protestează pentru eliminarea inechităților salariale din sistemul public, pentru aplicarea legii-cadru privind salarizarea bugetarilor, pentru un salariu minim corelat cu creșterea prețurilor de consum precum și pentru condiții decente de muncă!

Organizațiile sindicale din sistemul de „Apărare, ordine publică și securitate națională” afiliate la Federația PUBLISIND si la Blocul National Sindical, respectiv Sindicatul Polițiștilor Europeni EUROPOL împreună cu Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare SNPP alaturi de sindicatele din Politia Penitenciara - Danubius-Braila, Manifest-Iasi, Phoenix-Pelendava, SLLPM-Margineni si Speranta-Satu Mare, dau tonul protestelor organizand o acțiune comună de pichetare a prefecturilor din întreaga țară, ca primă reacție la proiectul Ordonanței de urgență privind înghețarea drepturilor salariale si a pensiilor militare de servicu, pentru anul 2021, precum si la cresterea penibila cu doar 41 de lei a salariului minim (net) pe economie.







Protestele se vor derula pe data de 31 decembrie 2020, în intervalul orar 10:00 – 12:00, în fața sediilor prefecturilor, respectand limita maximă de participanti prevăzută de Legea 55/2020, precum si masurile de protectie in vederea prevenirii raspandirii noului tip de coronavirus. La pichetari participa grefieri, angajați din administratia publica, tineret si sport sau asistenta sociala afiliati la Federatia PUBLISIND, ca mesaj pentru guvernanti privind reactiile pe care le avem in vedere in anul 2021. Federatia PUBLISIND a hotarat astazi, in sedinta Consiliului federal un calendar de actiuni care va fi facut public in luna ianuarie 2021.







Apreciem că măsurile de austeritate impuse de Guvernul Câțu reprezintă ultima soluție la problemele economice pe care le traverseaza tara noastra si totodata la ponderarea deficitului bugetar, un pretext la indemana pentru toate guvernele dispuse in primul rand sa taie, în condițiile în care personalul din sectorul apărare, ordine publică și securitate națională se află în prima linie și gestionează măsurile împotriva pandemiei de SARS-CoV2 de mai bine de 8 luni, cazand la datorie cu miile. Toate sindicatele afiliate PUBLISIND resimt presiunea acestor masuri care vor adanci in loc sa rezolve inechitatile salariale din sistemul public, motiv pentru care se angajeaza in protestele planificate.







Deficitul grav de personal este compensat prin suprasolicitarea resurselor existente, aspect care genereaza un volum de munca suplimentara imposibil de gestionat cat timp nu se fac incadrari corespunzatoare. Costurile cu echipamentele de protecție, cu tratamentele si chiar cu testările efectuate, au fost suportate integral de către angajați. Toate aceste deficiente la care se adauga lipsa oricăror compensații (de care alte categorii de personal au beneficiat pe durata stării de urgență și a stării de alertă), culmineaza cu hotararea Guvernului de a suspenda aplicarea Legii nr 153/2017, adoptata pentru eliminarea etapizata a inechitatilor salariale existente.







Deciziile adoptate de Guvernul Câțu au generat mari tensiuni și nemulțumiri ale personalului, aceasta serie de proteste organizata in ultima zi a anului 2020 fiind doar prima reacție a organizatiilor afiliate PUBLISIND si BNS. Incepand cu luna ianuarie 2021, PUBLISIND va face public calendarul de actiuni sindicale care vor include - excesul de zel in efectuarea unor misiuni sau activitati, refuzul de prestare a muncii suplimentare, suspendarea sau blocarea activității in anumite domenii de activitate (avand prioritate strict intervențiile in cazurile de urgență), organizarea de mitinguri in cascada pe o durata nedeterminata.