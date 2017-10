Sindicaliştii din BNS ameninţă Ministerul Muncii cu demisii

Sindicaliștii din BNS amenință Ministerul Muncii cu demisii

Sindicaliștii vor demisiona din toate posturile deținute în Consiliul de Administrație al Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. Acesta este modul în care reprezentanții BNS au ales să protesteze față de decizia Guvernului de a restructura personalul Agenției. Suba Arpad, reprezentantul BNS în ANOFM este revoltat de faptul că ministrul Muncii, Paul Păcuraru, nici măcar nu se gândește să facă analize suplimentare privind activitatea funcționarilor de la ANOFM. „Conform legii, pentru că așa e făcută legea, ministerul poate să facă restructurări fără să întrebe consiliul de administrație. Deci, deși consiliul hotărăște în unanimitate că nu e de acord cu restructurarea, ministerul poate să o facă. Singurul lucru care ne rămâne este să ne retragem din această structură. În momentul în care vom vedea că se aprobă actul normativ de reducere de personal vom lua această măsură radicală”, a precizat Suba Arpad. Sindicaliștii și reprezentanții Ministerului Muncii au avut astăzi o discuție fără a ajunge la un punct comun. Sindicaliștii spun că nu s-a fixat încă o nouă discuție. Ministrul Muncii, Paul Păcuraru, a anunțat că Guvernul intenționează să restructureze 20 % din personalul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă și să-l transfere ulterior la Casa Națională de Pensii. Casa Județeană de Pensii Constanța are întârzieri la soluționarea dosarelor deoarece are un deficit de 18 funcționari publici.Sindicaliștii vor demisiona din toate posturile deținute în Consiliul de Administrație al Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. Acesta este modul în care reprezentanții BNS au ales să protesteze față de decizia Guvernului de a restructura personalul Agenției. Suba Arpad, reprezentantul BNS în ANOFM este revoltat de faptul că ministrul Muncii, Paul Păcuraru, nici măcar nu se gândește să facă analize suplimentare privind activitatea funcționarilor de la ANOFM. „Conform legii, pentru că așa e făcută legea, ministerul poate să facă restructurări fără să întrebe consiliul de administrație. Deci, deși consiliul hotărăște în unanimitate că nu e de acord cu restructurarea, ministerul poate să o facă. Singurul lucru care ne rămâne este să ne retragem din această structură. În momentul în care vom vedea că se aprobă actul normativ de reducere de personal vom lua această măsură radicală”, a precizat Suba Arpad. Sindicaliștii și reprezentanții Ministerului Muncii au avut astăzi o discuție fără a ajunge la un punct comun. Sindicaliștii spun că nu s-a fixat încă o nouă discuție. Ministrul Muncii, Paul Păcuraru, a anunțat că Guvernul intenționează să restructureze 20 % din personalul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă și să-l transfere ulterior la Casa Națională de Pensii. Casa Județeană de Pensii Constanța are întârzieri la soluționarea dosarelor deoarece are un deficit de 18 funcționari publici.