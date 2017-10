Simona Halep investeşte în imobiliare. Vrea să ridice un bloc în cartierul Faleză Nord

4

European

Autorizatii pentru blocuri de 4 etaje in cartiere de case cu limita de inaltime maxim 2 etaje. S-a creat precedentul, asa ca de ce sa nu construiasca si Simona Halep. Bravo ei spuneti voi, dar eu consider ca o persoana publica care ne reprezinta tara si "investeste" in felul asta nu ma face decat sa imi fie rusine ca traiesc intr-o tara in care nimic nu se mai respecta. Legi, reglementari, PUZ-uri, bun simt,....o societate mizerabila, demna de reputatia promovata de aceste "valori" precum Hagi si Halep.