"Silvian, lovit de uragan!" Patronul reacţionează la aproape o lună de la controlul OPC

"Silvian, lovit de uragan!" Patronul reacționează la aproape o lună de la controlul OPC

Comisarii Protecției Consumatorilor au spus atunci că au găsit produse expirate, coloranți periculoși folosiți în prepararea prăjiturilor și condiții improprii de lucru. În urma verificărilor și deficiențelor găsite, a fost dispusă închiderea temporară laboratorului și cofetăriei. Silviu Miron compară controlul comisarilor OPC cu „o vijelie cât uraganele Harvey, Irma și Jose la un loc”. Dincolo de supărarea pe ziariștii care au publicat comunicatul de la OPC, patronul de la Silvian sare la gâtul comisarilor spunând că aceștia „nu au respectat legislația în domeniu” și nu au prelevat probe de la fața locului, dar și că au făcut public doar controlul de la cofetăria Silvian, „deși aceasta nu este singura cofetărie din oraș”.Ajungând în cele din urmă și la explicațiile pe care le așteptam vizavi de produsele neconforme, acesta spune: „Adevărul este și că locul unde au găsit inspectorii recipienții cu data de expirare depășită, era destinat exclusiv pentru depozitarea materialelor și ustensilelor pe care le folosesc pentru lucrările mele necomestibile: decorurile din ciocolată cu care am împodobit la fiecare ocazie specială pereții diferitelor instituții din Constanța sau pe cei ai cofetăriei. În acest loc erau produse lucrări artistice, care nu sunt și nu au fost vreodată destinate consumului uman și tot aici se aflau pensule, pânza de pictat, coloranți”.De asemenea, Silviu Miron spune că „în procesul verbal de constatare întocmit de comisarii CJPC Constanța nu s-au dat termene de remediere sau de conformare a unor deficiențe despre care aceeași inspectori au vorbit însă în spațiul public, susținând că ar fi fost depistate la fața locului în laborator sau în cofetărie (spațiu unde sunt vândute prăjiturile). Adevărul este că aceiași comisari CJPC Constanța au dispus să scoatem de la vânzare și să distrugem aproape o tonă de produse, fără să colecteze probe pentru laboratorul de analiză, lucru care ar fi putut să justifice această măsură. Tocmai pentru că știm ce vindem, noi am solicitat să fie prelevate probe care să susțină sau nu demersul comisarilor. Nu s-a întâmplat acest lucru”.Silviu Miron susține că din cauza „acțiunii întreprinse de către reprezentanții CJPC Constanța, cofetăria Silvian a suferit un prejudiciu de imagine și a înregistrat pierderi economice mari” și că așteaptă ca instanțele de judecată către care s-a adresat „să ne facă dreptate”.Contactat telefonic, comisarul șef al CJPC Constanța, Horia Constantinescu, ne-a declarat că prelevarea de probe despre care vorbește patronul de la Silvian nu era necesară deoarece toate produsele aveau etichete și era evident că aveau termenul de valabilitate depășit. „Noi am dispus oprirea temporară a prestării de servicii până la remedierea deficiențelor. Prin deficiențe înțelegeam înlăturarea din procesul de producție a produselor cu potențial periculos, realizarea unei zone salubre de preparare a produselor pe care dânsul le comercializează, realizarea unui flux de proceduri care să fie conforme și mențin în continuare ideea că nu putem amesteca cu mâna, cu toate că dânsul ne-a spus că de la școlile înalte pe care le-a absolvit în străinătate a învățat că așa se face. Eu nu cred personal că există vreo școală de patiserie, dacă nu vorbim de o școală din Evul Mediu, în care amestecatul cu mâna până la cot să fie recomandat. La momentul la care noi să ridicăm măsura opririi de la prestarea de servicii a întregii activități, tot dânsul era supărat pe noi. Noi nu avem de ce să facem analize în condițiile în care producătorul recomandă ca termenul de durabilitate minimală să fie cel înscris pe etichetă. Care ar fi motivul pentru care noi să facem analize? Atunci așa ar trebui să procedeze toți comercianții, în loc să înlăture de la consum produsele cu termenul de durabilitate minimală trecută, ar trebui să mai facă niște analize să le mai lase pe rafturi un an, doi că poate ele rămân bune în continuare. Noi procedăm exact în conformitate cu dispozițiile legale și anume la lecturarea etichetei stabilim exact ce recomandă producătorul și în funcție de recomandarea acestuia noi știm ce avem de făcut.Dânsul are o atitudine total disproporționată față de situația jenantă în care am găsit acest mare cofetar. Văd că în loc să-și asume și să aibă o atitudine condescendentă în fața consumatorului, domnia sa încearcă să ne convingă pe toți că tot ceea ce avea acolo în producție, din 2005 trecută valabilitatea, ar fi fost în regulă. Faptul că gătește în copăi și în ligheane de asemenea dânsului i se pare în regulă invocând aceleași școli înalte absolvite, ne pare rău că încă pe piața constănțeană există oameni care nu înțeleg că trebuie să ajungă în același an cu noi, în 2017”.