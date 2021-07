Siguranţă, verdeaţă şi linişte, în cel mai nou complex rezidenţial, Cumpăna Village by the Sea

Cel mai nou complex rezidenţial din judeţul Constanţa, Cumpăna Village by the Sea, şi-a deschis porţile pentru oaspeţi, miercuri 21 iulie. Cu prilejul finalizării vilei model, aceştia au putut vizita complexul şi prima casă de prezentare, pentru a vedea conceptul de tip gated community.Proiectul Cumpăna Village by the Sea se adresează familiilor, punând pe primul loc siguranţa, confortul şi avantajele de a trăi la doar câteva minute de agitaţia oraşului.Complexul este de tip gated community şi cuprinde 20 de străzi, cu un total de 214 vile. Pe fiecare stradă sunt 10 – 12 case individuale şi duplexuri, construite ca un domeniu închis, creând o unitate multifamilială.Fiind un proiect cu mai multe unităţi, executarea se face în etape, între 30 şi 60 de unităţi fiecare. În curând, va fi finalizată faza întâi, care conţine 32 de unităţi, 20 de vile individuale şi 12 duplexuri. Primele locuinţe deja vândute vor fi date în folosinţă în toamna acestui an.Realizat într-o regiune în plină expansiune şi într-o continuă dezvoltare, comuna Cumpăna, complexul Cumpăna Village by the Sea este situat în una dintre cele mai liniştite zone ale localităţii, pe strada Strajei nr. 54. Proiectul pune accent pe calitatea şi siguranţa vieţii în interiorul comunităţii, cu perimetru îngrădit, sistem de securitate, monitorizare video, numeroase spaţii verzi şi dotări de ultimă generaţie. În interiorul complexului, va fi amenajat un centru comercial dedicat proiectului, iar pentru copii vor exista locuri de joacă.Administrarea proiectului este realizată de Real Sol Services SRL, o companie cu o experienţă de peste 20 de ani în piaţa imobiliară din România.