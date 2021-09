Și fără spații verzi și cu banii luați! Primăria Constanța, amendată cu 50.000 lei! „Este o decizie corectă!”

„În urma verificărilor s-a constatat că este constituit Registrul Local al Spațiilor Verzi al Municipiului Constanța. Conform acestuia, suprafața totală de spațiu verde din Municipiul Constanța este de 6.042 hectare, iar suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor este de 17,70 metri pătraţi. Deoarece nu au fost respectate prevederile legale de asigurare a unei suprafețe de 26 metri pătraţi de locuitor din terenul intravilan, s-a impus întocmirea unui program în care vor fi evidențiate etapele de realizare a obligației de a asigura din terenul intravilan o suprafată de spațiu verde de minimum 26 mp/locuitor și s-a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 50.000 lei conform prevederilor art. II alin (2) din OUG 114/2007”, a explicat comisarul şef al Gărzii de Mediu Constanţa, Ileana Andrei.





De asemenea, potrivit acesteia, a fost constatat faptul că spațiile verzi nu sunt întreținute corespunzător și s-a impus refacerea și îngrijirea corespunzătoare a acestora. Aceasta este practic prima instituţie care ia măsuri împotriva autorităţilor locale din Constanţa ca urmare a distrugerii şi neîngrijirii grădinilor şi parcurilor publice.



Un registru făcut prea târziu…





Reamintim că timp de nouă ani de zile, între 2011 şi 2020, municipiul Constanţa nu a avut un Registru al Spaţiilor Verzi. Acesta a fost finalizat în toamna anului 2020. În prezent, oricine doreşte poate consulta harta spaţiilor verzi din oraş, pe site-ul Primăriei Constanţa. Au fost inventariate şi marcate terenurile care sunt considerate cu verdeaţă, inclusiv falezele şi malurile dinspre plajă, care, în realitate, sunt, în cea mai mare parte, pline de bălării şi neîngrijite de ani de zile.





Pe de altă parte, primarul municipiului Constanţa consideră sancţiunea corectă şi susţine că se fac eforturi pentru a reface o parte din spaţiile verzi distruse. „Decizia anunțată de Garda de Mediu este una corectă. În primul an de mandat, am reușit să facem câțiva pași pentru a îmbunătăți calitatea și densitatea spațiului verde prin plantări. În primăvară am plantat câteva sute de arbori și vom continua și în această toamnă. Pe lângă cele două momente ale anului în care putem planta, vom apela și la specialiști pentru a găsi soluții de extindere a spațiului verde pe verticală”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, primarul Vergil Chiţac.





Acesta subliniază faptul că o mare parte din fostele spaţii verzi din oraş fac obiectul retrocedărilor ilegale. „Nu trebuie uitat cum am ajuns aici! Constanța a pierdut în anii trecuți, prin retrocedări ilegale după cum a stabilit Înalta Curte de Casație și Justiție, aproape 80 de hectare, majoritatea spațiu verde. Câteva exemple, Parcul Tăbăcăriei cu cinci hectare de spațiu verde transformat în centru comercial sau cele 27 de hectare în stațiunea Mamaia, pe malul lacului în zona de nord sau între hoteluri. Pe majoritatea acestor terenuri s-a construit deja, nu mai putem face nimic. Ce putem face, este să avem grijă de ceea ce avem deja. Tocmai de aceea, derulăm deja proiectul «Adoptă un spațiu verde» – și continuăm să mărim suprafața verde prin plantări”, a mai spus primarul Vergil Chiţac.

În premieră, după ani buni în care au asistat la împuţinarea parcurilor şi a grădinilor municipiului Constanţa, comisarii Gărzii de Mediu au demarat, zilele trecute, controale pentru a vedea care este starea spaţiilor verzi. În perioada 30 august – 1 septembrie, aceştia au realizat un control la Unitatea Administrativ Teritorială Constanța, în cadrul unei tematici transmise de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu, pentru verificarea respectării legislației de mediu din domeniul spațiilor verzi.