Sfidare la adresa românilor! PSD a lansat petiţia "Susţin Guvernul Grindeanu"

STAT NATIONAL

Alina Radu de unde ai tras tu concluzia ca PETITIA PSD-ului este o sfidare la adresa romanilor? Pe mine m-a onoreaza PETITIA pt ca i-mi da dreptul sa-mi exprim parerea, nu toti romanii gandesc ca tine si cei care demonstreaza pt instaurarea securistilor de la DNA. Johanis a declarat ieri in Malta ca are incredere in romanii lui. Asta inseamna ca cei care nu sant de acord cu Johanis, nu santem romanii lui? Nici nu vreau sa fiu "romanul lui" Johanis nu m-a reprezinta din moment ce numai anumiti romani sant ai lui. Johanis a impartit tara in doua, in "romani mei " si romanii care nu sant ai lui. In cazul acesta cum ramane cu impartialitatea? Eu stiu ca presedintele trebuie sa-i reprezinte pe toti cetetenii Romaniei, sa medieze nu sa instige asa cum face el. Johanis , PNL-ul USR-ul si PMP-ul reprezinta fortele negative , sant impotriva a tot ce este romanesc . Eu refuz sa ma las manipulat de FACEBOOK si de SOROS. Nu vreau globalizare, nu vreau UE, eu sant pentru STATUL NATIONAL , condus de romani pentru romani, pastrarea identitatii noastre nationale. Johanis nu este roman si nu poate sa reprezinte nici macar un singur roman