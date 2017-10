Sfaturi la achiziţionarea jucăriilor

Sfaturi la achiziționarea jucăriilor

l Asigurați-vă că ați citit toate etichetele de pe jucării. Nu cumpărați jucării care au marcajul CE pe jucărie sau pe ambalaj, care certifică standardele de securitate impuse de UE. l Nu achiziționați jucării cu piese mici pentru copii sub vârsta de trei ani pentru că există riscul de sufocare. l Asigurați-vă că ochii, nasul, urechile jucăriilor de pluș și alte piese de mici dimensiuni sunt bine securizate. l Citiți și urmăriți recomandările privind vârsta, în special simbolul 0+3, sau cuvintele „Nu sunt potrivite pentru copii sub 36 de luni!”. l Urmăriți cu atenție instrucțiunile de folosire ce însoțesc jucăriile. l Examinați periodic jucăriile și aruncați-le pe cele uzate. l Evitați achiziționarea jucăriilor care au muchii tăioase, piese ușor detașabile (magneți permanenți) sau sunt constituite numai din magneți permanenți ce ar putea fi înghițiți. l La jucăriile alimentate electric, dacă sunt branșate direct la rețea, verificați starea cablului și prizelor, iar dacă jucăria utilizează un transformator sau redresor, verificați ca acesta să furnizeze o tensiune mai mică de 24 V. l La jucăriile care funcționează cu baterii, există riscuri de arsuri prin contact cu bateriile, riscuri de scăpări ale electrolitului care este un lichid otrăvitor sau riscuri de explozie a bateriilor. Pentru copiii sub 3 ani, trebuie alese jucării al căror compartiment de baterii să nu poată fi deschis de aceștia.