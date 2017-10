SFATURI de la fostul şef al Loteriei ca să câştigi la LOTO

1

fals!

Intr-adevar este bine sa joci aceleasi numere mereu, insa schemele sunt superioare variantelor simple, pentru ca garanteaza castigul la categ. a 2-a si joci mai multe numere, avand sanse mult mai mari de castig! Problema cea mare este ca varianta costa foarte mult in Romania comparativ cu venitul mediu, adica aproximativ 1 Euro / 400 Euro = adica 0,25 % din salariul mediu, in timp ce in alte state ale Europei varianta costa 0,50 Euro / 1000 Euro = 0,05 % din salariul mediu, permitandu-ti sa joci o schema! De ce la noi variantele sunt duble ca pret daca avem venitul la jumatate decat in alte state UE ? Astia de la Loto chiar nu gandesc!