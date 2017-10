Sfatul şefului CJAS, dr. Liviu Mocanu: „Să nu ajungeţi o perioadă la spital, că nu avem bani”

Sfatul șefului CJAS, dr. Liviu Mocanu: „Să nu ajungeți o perioadă la spital, că nu avem bani”

Conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța acuză responsabilii din Ministerul Finanțelor Publice de dezinteres față de sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Dr. Liviu Mocanu, președintele CJAS Constanța, a subliniat că, deși colectarea de la contribuabili pentru fondul asigurărilor de sănătate este aproape de nivelul anului trecut, Ministerul Finanțelor nu le permite să folosească nici măcar fondul creditat la începutul anului în curs. Altfel spus, banii sunt în cont, dar instituția constănțeană nu îi poate utiliza. „Pentru luna în curs am cerut o creditare de 35 de milioane de lei, dar am primit doar 24 de milioane de lei”, a arătat medicul. Fondurile ajung pentru plata salariilor la spitale, pentru care sunt necesare 12 milioane de lei, adică jumătate din suma primită, iar din ce rămâne vor primi, câte puțin, laboratoarele, farmaciile și medicii de familie. Dar nu suficient cât să le acopere toate trebuințele. Spitalele nu vor primi bani pentru a achiziționa materiale sanitare și medicamente sau pentru a-și plăti utilitățile. Dar spitalele nu pot rezista doar cu banii de salarii, a atras atenția președintele CJAS. De altfel, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, potrivit managerului, dr. Dan Căpățână, facturile cu termen depășit sunt de 7 milioane de lei. Spitalul de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală Eforie Sud nu avea debite la sfârșitul anului trecut, dar în 2009 a acumulat datorii de peste 400.000 de lei, ne-a spus Viorel Pascaru, managerul unității. Laboratoarele vor realiza în continuare analize medicale doar contra-cost, pentru că CJAS Constanța nu are fonduri suficiente pentru a achita contravaloarea celor gratuite efectuate în urmă cu trei luni. Într-o situație dificilă sunt și farmaciile, căci datoriile către distribuitorii de medicamente se acumulează. „Noi am achitat datoriile pe care le aveam către farmacii pentru luna mai, iar pentru iunie și iulie sperăm să le dăm banii în octombrie. O parte dintre farmacii nu mai eliberează rețete gratuite, iar aproximativ zece dintre ele au fost date în judecată pentru că nu și-au plătit facturile”, a afirmat președintele CJAS. Totodată, pentru luna în curs, nici medicii de familie nu vor primi toți banii. „Le vom plăti partea per capita (n.r. suma pe care o primește un medic pentru fiecare pacient înscris în evidențele lui) și sperăm ca până la sfârșitul anului să putem să le plătim și serviciile. Până în prezent le-am dat toți banii”, a adăugat reprezentantul instituției. Pentru medicii specialiști nu sunt deocamdată fonduri, dar reprezentanții CJAS speră să mai primească o suplimentare până la finele lunii. „În aceste condiții, e bine ca toată lumea să fie sănătoasă și să nu ajungă, o perioadă, pe la spital”, a spus Liviu Mocanu, făcând haz de necaz. Și continuând pe același ton, el a susținut că „probabil se va da o lege în care să programăm îmbolnăvirile”, referindu-se la guvernanții care nu înțeleg că sănătatea „ nu produce șuruburi, ci vindecă oameni”.