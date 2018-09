SFÂNTUL ALEXANDRU. Ce se spune despre persoanele care poartă numele Sfântului Alexandru





Alexandra, Alecu, Lexi, Lixandru, Lixandra, Lisandru, Lisandra, Sandru, Sandra, Alexandrin, Alexandrina, Sandrina, Sandu, Sanda, Sandel, Sanducu, Ducu, Dutu, Sașa, Alessandra



Personalități cu numele Alexandru/Alexandra:



Alexandru cel Bun (1400-1432), Alexandru Lăpușneanu (1552-1561 și 1564-1568), Alexandru Ioan Cuza (1859–1866), Alexandru Macedonski (1854-1920), Alexandru Vlahuță (1858-1919), Alexandru Graur (1900-1988), Alexandru Tocilescu (1946-2011), Alexandru Arșinel (n. 1939), Alexandru (Ducu) Darie (n. 1959), Alexandru Tomescu (n. 1976), Alessandra Stoicescu (n. 1976), Sandra Izbasa (n. 1990), Alexandra Dinu (n. 1981), Alexandra Stan (n. 1989) Alessandro Voltă (1745-1827), Alexandre Dumas tatăl (1802-1870), Alexandre Dumas fiul (1824-1895), Aleksandr Pușkin (1799-1837), Aleksandr Soljenitan (1918-2008), Alessandro Safina (n. 1963), Sandra Bullock (n. 1964)



În fiecare an, pe 30 august, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Alexandru, cel supranumit ”protectorul omenirii”. Sfântul Alexandru este unul dintre cei mai mari ierarhi ai Bisericii și un apărător neînfricat al credinței creștine, scrie realitatea.netSfântul Alexandru a trăit la începutul secolului al IV-lea, pe vremea Sfântului Împărat Constantin cel Mare și a fost ucenic al Arhiepiscopul Mitrofan al Bizantului. Ierarhul a dus o viață modestă, fără știința cărților însă, datorită virtuțiilor sale a fost considerat îndeajuns de demn încât să îl slujească pe Sfântul Mitrofan, iar apoi să ajungă el însuși Patriarh.Sfantul Alexandru este unul dintre marii cuviosi, cinstiti pentru viata si minunile pe care le-a savarsit. Din pricina varstei inaintate Patriarhul din acea vreme al Constantinopolului, Sfantul Mitrofan, l-a rugat pe Alexandru sa partipe in locul sau la primul Conciliu de la Niceea. Aici Sf. Alexandru a aparat religia si credinta impotriva ereziei lui Arie, care sustinea ca Fiul nu este vesnic, ci a fost creat de Tatal.Dupa ce s-a incheiat Sinodul, un inger i-a aparut Patriarhului spunandu-i ca cel care va lua scaunul bisericesc va fi Alexandru slujitorul sau. Ajungand Patriarh al Constantinopolului, Sfantul Alexandru, care avea deja aproape 70 de ani a continuat sa apere Credinta Ortodoxa in fata intrigilor lui Arie si a acolitilor sai, potrivit ziarulunirea.ro.Sfantul Alexandru a trecut la cele vesnice în anul 337, la varsta de 98 de ani.Predispozitii ale persoanelor cu numele Alexandru/Alexandra:Sociabile, independente, optimiste, joviale, despre persoanele cu numele Alexandru se spune ca sunt indragostite de libertate. Sunt firi energice, distinse, seducatoare, inzestrate chiar cu o anumita carisma. Mereu cu zambetul pe buze, Alexandru se face repede remarcat si indragit. Ii place sa comunice si apreciaza in mod deosebit activitatile in echipa. Tandru, sensibil si generos, Alexandru incearca sa fie mereu pe placul celor din jur.Despre Alexandra se crede ca este puternica, ambitioasa si curajoasa. Partenerul ei de viata trebuie sa fie la inaltime! Stie sa fructifice sansele care i se ofera si poate face cariera in domenii precum finante, justitie, audiovizual, jurnalism sau sport.EtimologieNumele Alexandru reproduce vechiul nume persan Aleksandros. În Grecia antică, cea mai veche atestare provine din Iliada, Aleksandros fiind un alt nume al lui Pariș, fiul regelui Priam. Femininul Aleksandra apare prima dată în Descrierea Eladei a lui Pausanias, ca supranume pentru Casandra, sora lui Paris. Aleksandros este considerat un nume compus din verbul grecesc alexo – a apăra, a proteja și andros, formă de genitiv a substantivului aner – bărbat, om, element frecvent în onomastica greacă. Așadar, semnificația numelui Alexandru ar fi care îi apară pe oameni.De aceeași popularitate s-a bucurat numele Alexandru și în Europa apuseana medievală, mai ales datorită lucrării Alexandria sau Romanul lui Alexandru cel Mare, care a fost, timp de secole, operă literară cu cea mai largă răspândire. Scris în secolul al III-lea de un autor necunoscut, în Egiptul ocupat de greci, Romanul lui Alexandru a pătruns în Țările Române în secolul al XVI-lea. În folclorul românesc, Alexandru este un ideal de vitejie, influenta cărții resimțindu-se și în onomastica populară, în care circulă, alături de numele original, și derivate de la el. În istoria romanilor, Alexandru a fost un nume tradițional pentru domnitori. Astfel, nu mai puțin de 22 de domni din Țara Românească și Moldova au purtat numele Alexandru.Derivate de la prenumele Alexandru: