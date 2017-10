Sezonul reducerilor! Cât chilipir şi câtă păcăleală?

Sezonul reducerilor! Cât chilipir și câtă păcăleală?

Începutul de an aduce și importante reduceri în magazine, așa că, dacă v-ați dezmeticit după perioada încărcată de sărbători, aflați că cei mai mulți dintre comercianți au scăzut deja prețul la haine, electrocasnice sau jucării. Atenție, însă! Dacă ați ochit un produs pe care vreți să îl achiziționați, trebuie să vă asigurați că prețul este cu adevărat redus.Vitrinele magazinelor sunt pline de stickere cu eticheta „sale”, ceea ce înseamnă că s-a dat deja startul la reducerile de început de an. Fie că vorbim de haine, aparatură electro-casnică sau gadgeturi, magazinele afi-șează prețuri reduse, iar clienții nu întâr-zie să apară. Atenție la falsele reduceri, atenționează reprezentanții OPC!„Consumatorii trebuie să facă dis-tincția între perioadele de reduceri și soldări. Primele se pot efectua de către comercianți în orice perioadă a anului, cu precizarea ca pe etichetă să fie înscrisă perioada de reduceri, produsele înscrise în promoție să fie disponibile pe tot parcursul acestei perioade sau să se menționeze în limita stocului disponibil.Cât privește soldările, există două perioade din an în care acestea sunt valabile în magazine: o dată între 15 ianuarie și 15 aprilie și o dată între 1 august și 1 octombrie.Operatorii economici sunt obligați să se raporteze la valoarea prețului de referință, adică la cel mai mic preț afișat în ultimele 30 de zile, lucru pe care și clienții îl pot urmări”, a precizat Lucian Lungoci, comisar în cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța.Atenție la reducerile mincinoase! Reprezentantul OPC Constanța ne recomandă ca, înainte de a cumpăra un obiect, să verificăm dacă oferta mai este valabilă la momentul respectiv, să verificăm dacă reducerea de prețuri anunțată este identică cu cea reală, la cititoarele de cod de bare din cadrul marilor magazine sau direct la casă, dacă prețul afișat este cel facturat.Pe de altă parte, acesta susține că un consumator trebuie să mai fie atent și la garanția produsului cumpărat, la instrucțiunile de utilizare și la reco-mandările suplimentare legate de produs, înscrise pe eticheta acestuia.„Consumatorii trebuie să fie atenți ca produsele pe care le achiziționează să aibă certificat de garanție, instruc-țiuni de utilizare în limba română și specificații ale produsului, înscrise pe etichetă.În cazul în care sesizează vreo neregulă în ceea ce privește produsele cumpărate, să se adreseze Comi- sariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța”, a mai precizat comisarul.Unde se depun sesizările Atunci când sesizați nereguli la reducerile de prețuri sau vă considerați păcăliți, puteți să faceți plângere la Protecția Consumatorilor. Telefonul Consumatorului este 021.9551 sau vă puteți adresa Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, pe strada Poporului nr. 121 bis, tel. 0241/550.550.