"Sezonul estival 2021, mai bun decât cel de anul trecut". Bilanț al verii, pe litoral

Prefectul judetului Constanta, Silviu Cosa, s-a intalnit, miercuri, 29 septembrie, cu reprezentantii institutiilor, pentru a face un bilant al sezonului estival 2021. "A fosr un sezon estival sub semnul preventiei si a masurilor de limitare a raspandirii virusului SARS-CoV-2, dar si a codurilor meteorologice. Am avut 60 de coduri de vreme rea si unul de canicula in luna iunie. Cu toate acestea, putem sa spunem ca sezonul estival 2021 a fost unul bun si s-a situat peste cel din 2020", a precizat Silviu Cosa.