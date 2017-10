Sexul la ţară, neprotejat nici măcar de… autorităţi

Sexul la țară, neprotejat nici măcar de… autorități

Mioara are trei copii și în septembrie îl va naște pe al patrulea. Îi iubește foarte mult, dar recunoaște că se descurcă greu. Locuiește la țară, iar singurii bani pe care se poate baza sunt alocațiile copiilor. Soțul său muncește cu ziua. A lucrat la negru în construcții, dar s-a închis șantierul și a rămas fără loc de muncă. Acum pleacă dimineața și vine seara. Dă cu sapa, taie lemne, face orice, numai să aducă un ban acasă. Sunt zile când vine cu câte 50 de lei, dar și zile când abia are bani de pâine. Mâncarea și-o asigură cu grădina și animalele din bătătură, dar le mai trebuie bani și pentru hainele copiilor, rechizite, medicamente… „Nu aș fi vrut să mai fac și al patrulea copil. Dar dacă s-a întâmplat să rămân însărcinată, asta e. Nu am bani să mă duc până la Constanța să fac chiuretaj. Dacă ar fi fost vreun cabinet mai aproape sau dacă ne-ar fi făcut și nouă o injecție din-aceea, o dată la trei luni, ca să nu mai rămân însărcinată, ar fi fost mai bine”, se scuză Mioara. Anticoncepționale gratuite Prin programul național de contracepție, pentru prevenirea sarcinilor nedorite, femeile primesc gratuit contraceptive orale și injectabile. Însă în multe localități din județ pilule respective nu au ajuns de ani de zile. „Persoanele care locuiesc în municipiul Constanța se pot adresa Centrului Regional de Planning Familial, unde pot veni atât persoane defavorizate, cât și elevi sau studenți. Pentru cele care sunt din mediul rural, contraceptivele sunt distribuite prin medicii de familie care au făcut cursuri de bază în planning familial. În prezent, aproximativ 100 de medici de familie își fac aprovizionarea de la farmacia Direcției Județene de Sănătate Publică. Uneori mai apar și disfuncționalități, în funcție de cum sunt importate medicamentele respective, dar întotdeauna le înlocuim cu altceva, din aceeași grupă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Elena Paris, specialist DSP Constanța. Medicii de familie se fac că nu știu Din păcate, având în vedere că nu toți medicii de familie au urmat cursurile respective, care să le permită să acorde asistență de planning familial pacienților, unele zone rurale rămân neacoperite. În plus, nu sunt toți dispuși să „piardă timpul” cu astfel de probleme. Alții susțin că DSP nu le mai dă contraceptivele respective, deși reprezentantul instituției spune că este vina lor că nu au venit să facă cerere. „Înainte ni se dădeau contraceptive și era un lucru foarte bun. Femeile știau că pot să vină la noi, că e gratuit, că sunt înțelese. Ar fi bine să se reia acest program”, a explicat dr. Cris-tina Mihaela Palcău, medic de familie în comuna Crucea. Ceea ce medicul nu știe este că programul nu s-a întrerupt niciodată și că trebuie doar să facă o solicitare pentru a primi contraceptivele orale și injectabile. Asistenta care făcea injecțiile și-a dat demisia La rândul său, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța derulează un astfel de program pentru prevenirea sarcinilor nedorite. Din păcate, singura asistentă medicală care se deplasa zilnic în județ pentru a le face femeilor injecțiile și-a dat demisia în urmă cu aproape o lună de zile. „Programul nu s-a încheiat, mai sunt contraceptive în stoc, însă nu putem să le administrăm noi. Singura care putea face acest lucru era asistenta medicală. Vom vedea cum o vom putea înlocui. Dânsa avea o rețea deja creată. Nu putea acoperi toată nevoia, nu acoperea întreg județul, dar era tot ce puteam face noi”, ne-a precizat purtătorul de cuvânt al DGASPC, Roxana Onea.