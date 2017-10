Sevda vine cu oferte de excepţie pentru sezonul estival

Sevda vine cu oferte de excepție pentru sezonul estival

Ştire online publicată Miercuri, 02 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cu o tradiție de peste 20 de ani în realizarea celor mai rafinate și prețioase modele de bijuterii, potrivite pentru orice buget sau ocazie, Sevda ține pasul cu dorințele clienților și oferă acestora sute de modele de bijuterii din aur sau argint care pot fi achiziționate din cele patru noi magazine, pe lângă cele deja existente în Constanța. Acestea sunt deschise în Mamaia, zona Cazinou, Eforie Nord și Neptun.„Pentru noul sezon estival, am deschis patru magazine în Mamaia, zona Cazino, Eforie Nord și Neptun, pentru a satisface nevoia de frumos a turiștilor veniți pe litoralul românesc. De la bijuteriile din aur cu diamante, bijuterii din argint, la coliere și brățări din perle naturale și pietre naturale din coral, turquaz, ametist, lapislazuli, tiger eyes etc. le puteți admira și achiziționa din magazinele SEVDA. Venim în întâmpinarea nevoilor clienților noștri cu doi bijutieri talentați și experimentați, care asigură reparațiile și modificările cerute de client. În plus, beneficiați de reduceri de până la 30% la obiectele din cristal, reduceri de 20% la obiectele din rășină, 20% reduceri la ceasuri Guess, 30% reducere la bijuteriile cu perle și pietre naturale și 20% la bijuteriile de aur din 18k cu diamante”, susțin reprezentanții companiei.Pe lângă bijuterii, din magazinul Sevda se poate achiziționa o gamă largă de decorațiuni interioare și obiecte de decor: icoane din argint și rame, albume, ceasuri, obiecte de decor din material polirășinos, dar și obiecte din cristal: pahare, vaze, sfeșnice, seturi, boluri.