Serviciul de Ecarisaj nu strânge maidanezii de pe străzi pentru că „a îngheţat motorina în maşini”

CAINI MAIDANEZI

BUNA ZIUA LOCUIESC IN ZONA POARTA 2 . SEARA CAND TRAVERSAM STRADA DIN STATIE [P2] CATRE TRIBUNAL SI ANAINTIND CATRE CENTRU VECHI AVEM O PROBLEMA . SANTEM ANCONJURATI DE CAINI CARE IES DIN CURTILE INSTITUTILOR ALATURATE ACESTI CAINI SE DAU SI LA COPII NOSTRI CHIAR DACA SANT CU PARINTI VA RUGAM SA REZOLVATI ACEASTA PROBLEMA [ECARISAJ] ACUM 1 ZI AN ZONA BLOCURI STRADA PARALELA CU AVRAM IANCU LA DEPOZITE SA EFECTUAT ACEASTA PRINDERE A CAINILOR POATE SE MAI REPETA SI AN ALTE ZONE CHIAR MAI DES VA MULTUMESC