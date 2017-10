Serviciile sociale sunt subdezvoltate și insuficiente față de nevoile oamenilor

Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), Dragoș Pîslaru a prezentat la început de an, bilanțul mandatului său la conducerea ministerului, dar și o primă situație a bazei de date cu salariile plătite din fonduri publice.Ministrul Pîslaru a spus că mandatul său la Ministerul Muncii a fost despre oameni, despre nevoile lor și despre felul în care statul poate interveni, prin politici integrate și coerente, pentru a-i ajuta în mod real, precizând că "politicile publice trebuie să pună, deopotrivă, accentul pe încurajarea muncii, pe servicii sociale și pe o abordare integrată, care să ajute persoanele defavorizate să iasă din starea de vulnerabilitate".Oficialul MMFPSPV a detaliat, cu această ocazie, domeniile asupra cărora s-a concentrat în această perioadă, respectiv: piața forței de muncă și asistența socială; modul de lucru în minister; salarizarea în zona publică. „Când am venit în minister am constatat că politicile publice în domeniul ocupării și forței de muncă erau neomogene. Ele plecau de la ideea unei abordări unitare pentru toată țara, dar am aflat că problemele pe care le avem în România nu sunt deloc omogene, având un șomaj care pleacă de la 1,15% în vestul țării și ajunge la 11% în estul țării sau în sud.Astfel că, pentru a nu mai avea o populație vulnerabilă, aptă de muncă, dar care nu reușește să se angajeze, am introdus un pachet de măsuri active, pe care l-am concentrat ca o măsură inovatoare pe partea de mobilitate. Începând cu luna decembrie, măsurile sunt în vigoare și vor avea efect asupra vieții multor oameni. Ele presupun alocarea atât a banilor europeni, aproximativ 500 milioane euro, cât și din bugetul național", a explicat ministrul Muncii.Ministrul Pîslaru a vorbit și despre măsurile luate în asistență socială, arătând că, în afara beneficiilor care sunt acordate, este nevoie de servicii sociale, care în prezent sunt subdezvoltate și insuficiente față de nevoile oamenilor. Ministrul Muncii a spus că ministerul a reconfigurat, în acest context, zona de servicii sociale, finalizând procesul de licențiere, a realizat o hartă interactivă a serviciilor sociale, în așa fel încât oricine să știe la cine poate apela atunci când are probleme, iar la nivel local s-a mers pe ideea profilării, adică pe înțelegerea situației la nivel familiei.„Până acum, ajutoarele sociale se dădeau unei persoane, dar nimeni nu avea o imagine la nivel de familie, în care poți să ai vulnerabilități multiple, de exemplu bunici cu dizabilități, copii cu risc de abandon școlar sau mama cu probleme în găsirea unui loc de muncă. Așa am introdus abordarea de tip integrat, adică servicii comunitare integrate”, a adăugat Dragoș Pîslaru.