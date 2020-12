Serviciile sociale la domiciliu, pentru vârstnicii din municipiul Constanţa

Direcția Generală de Asistență Socială Constanța în calitate de Beneficiar, implementează începând cu 15.10.2020 proiectul cu titlul „SSM@160 - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice din municipiul Constanța”, SMIS 125595, în baza contractului de finanțare nr. 7005/10.04.2020 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene prin Organismul Intermediar Regional POSDRU Regiunea Sud-Est.







Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.783.928,41 lei, din care 2.366.339,15 lei asistență financiară nerambursabilă și 417.589,26 lei valoarea cofinanțării beneficiarului.







Proiectul „SSM@160 - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice din municipiul Constanța”, SMIS 125595, va fi implementat pe o perioadă de 24 de luni și are ca obiectiv general reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii integrate de îngrijire la domiciliu pentru un număr de 160 de persoane vârstnice din municipiul Constanța în scopul depășirii situației de vulnerabilitate.







Serviciile de îngrijire la domiciliu vor fi furnizate de personal specializat și vor consta în ajutor pentru îndeplinirea activităților de bază ale vieții zilnice (asigurarea igienei corporale, îmbrăcarea și dezbrăcarea, hrănirea și hidratarea, etc.), acordarea de ajutor pentru activitățile instrumentale ale vieții zilnice (prepararea hranei, activitățile de menaj și spălătorie, activități de administrare și gestionare a bunurilor, socializare, etc.), împreună cu servicii de recuperare/reabilitare (kinetoterapie, fizioterapie, etc.) și servicii medicale (consultații, îngrijiri medicale la domiciliu sau în instituții de sănătate, administrarea de medicamente, etc.), mici servicii de reabilitare și adaptare a mediului ambient.







Prin proiectul „SSM@160 - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice din municipiul Constanța”, SMIS 125595, se are în vedere ridicarea gradului de dezvoltare economico-socială a comunităților din care sunt membrii grupului țintă prin creșterea șanselor de ocupare printr-o intervenție coerentă, prin oferirea unui cadru prin care piața muncii poate folosi în mod eficient resursa umană cu competențe îmbunătățite.







Vor fi furnizate sesiuni de formare profesională în ocupația de „Îngrijitor bătrâni la domiciliu” pentru un număr de 32 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și care, ulterior obținerii competențelor, vor furniza servicii de îngrijire la domiciliu.

Proiectul „SSM@160 - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice din municipiul Constanța” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.