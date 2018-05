Serviciile de contabilitate online ajuta la crearea unui sistem de raportare eficient

sume de incasat de la clienti in orice moment, inclusiv intarzierile la plata ale clientilor;

sume de plata catre furnizori;

vanzari efectuate pe client la zi;

costurile in fiecare luna, impartite pe categorii, poate si in evolutie de la o perioada la alta;

avansurile acordate angajatilor, sumele ramase de decontat.

Servicii de contabilitate, salarizare si infiintare firma

Rapoarte optime si complete pe care le poti accesa usor si rapid, fiind astfel mereu la curent cu privire la performantele afacerii tale;

Procese verificate Big4 – acum ai garantia ca documentele tale sunt supuse unei supra-verificari din partea unui specialist de competenta internationala;

Acces online 24/7 la toate documentele generate de business-ul tau;

Procesare rapida a documentelor (facturi, chitante, etc.) pe care le poti incarca in platforma printr-un singur click cu ajutorul aplicatiei dedicate;

Posibilitatea de a emite facturi oriunde, oricand;

Cele mai inalte standarde de securitate a datelor, asigurate de algoritmi avansati de criptare de la Microsoft Azure;

Formularele si modelele necesare pentru intocmirea documentelor nu mai trebuie cautate pe internet, avand acces direct la acestea (descarcabile si editabile) pe platforma.

Contabilitatea este indispensabila in activitatea oricarei companii, atat datorita caracterului sau obligatoriu, impus de catre autoritatile statului, cat si datorita rolului sau extrem de util de a furniza antreprenorului informatiile necesare pentru a putea lua cele mai bune decizii manageriale. Pentru ca un business sa functioneze optim, antreprenorul trebuie sa asigure o buna planificare si organizare a tuturor activitatilor de zi cu zi, iar pentru asta trebuie sa poata beneficia de un sistem de raportare eficient.Desi pentru un antreprenor este o activitate de back-office repetitiva si consumatoare de timp, contabilitatea are un rol vital pentru insasi existenta afacerii. Activitatea business-ului trebuie monitorizata si corectata in timp util, acest lucru realizandu-se prin rapoarte, situatii si declaratii. Unele dintre acestea au caracter obligatoriu, fiind cerute de ANAF, in timp ce altele sunt optionale si de uz intern, avand rolul de a oferi persoanelor care au rolul de a lua decizii informatii cu privire la gestiunea companiei.Un serviciu de contabilitate clasic nu poate sa ajute antreprenorul decat cu situatiile obligatorii, tot sistemul fiind organizat in asa fel incat sa se poata raporta pe data de 25 a lunii urmatoare, nicidecum in timp real.Serviciile de contabilitate online te pot ajuta sa iti creezi un sistem de raportare care iti furnizeaza informatiile importante privind operatiunile din companie. Iata doar cateva exemple de rapoarte operationale extrem de utile pentru un antreprenor:Este foarte important ca toate aceste informatii sa provina dintr-un sistem de rapoarte in care antreprenorul sa aiba incredere, pentru a nu mai pierde timp cu verificarea corectitudinii informatiilor. Mai mult decat atat, acesta trebuie sa aiba acces la toate informatiile de care are nevoie cat mai rapid, pentru a le putea folosi in timp util la solutionarea diverselor probleme si luarea deciziilor. O informatie primita post-factum, cand deja decizia a fost luata, este o informatie inutila.Astfel, serviciile de contabilitate online reprezinta solutia completa pentru ca antreprenorii sa isi poata crea un sistem de rapoarte optime care sa ii ajute in procesul managerial. In Romania, singura platforma care ofera servicii complete de contabilitate online si instrumente de management operational este Keez.ro.Keez.ro te scapa de birocratie si de grijile in plus, oferindu-ti un set de instrumente si functionalitati deosebit de utile: