Servicii personalizate pentru tineri în Islanda și Norvegia

Proiectul TMS – Your first EURES job - Schema de Mobilitate pentru tinerii cu vârsta între 18 si 35 de ani și-a încheiat implementarea. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a fost co-aplicant alături de serviciile publice de ocupare din Danemarca, Finlanda, Slovenia, Irlanda, Portugalia și Insulele Azore, iar Serviciul Public de Ocupare al Suediei/EURES Suedia a avut calitatea de administrator și principal aplicant al proiectului.Proiectul a oferit o nouă modalitate de a le asigura tinerilor și angajatorilor servicii personalizate în materie de mobilitate a forței de muncă în UE AELS/SEE (Islanda și Norvegia).Tinerii în căutarea unui loc de muncă și întreprinderile interesate să recruteze personal din afara țării au beneficiat de sprijinul serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, sub formă de servicii de informare, recrutare, corelare a cererii și ofertei, plasare și finanțare. Astfel, sprijinul financiar de care au beneficiat tinerii din grupul țintă a fost reprezentat de indemnizațiile care au acoperit costurile de deplasare, suportate cu ocazia călătoriei pentru interviul de angajare și cheltuieli legate de relocare înainte de plata primului salariu.Un alt sprijin financiar a constat in decontarea parțială a costurilor legate de cursurile de limbi străine sau recunoașterea calificărilor. În perioada celor doi ani de implementare, la nivelul ANOFM și structurilor teritoriale s-au desfășurat o serie de activități de promovare, informare, specifice proiectului.Acest program specific de mobilitate din cadrul EaSi, prin care ANOFM/ EURES a concretizat 41 de aplicații din numărul mare de solicitări, confirmă necesitatea promovării, în continuare, a unor modele inovatoare pentru punerea în aplicare a mobilității profesionale și abordarea nevoilor specifice ale unor grupuri-țintă, sectoare economice, ocupații sau țări.