Servicii de asistenţă tehnică, la Enel

Premieră pe piața energetică

Servicii de asistență tehnică, la Enel

În premieră pentru piața energetică din România, Enel lansează în parteneriat cu Europ Assistance serviciul Enel Asistență - un sistem de servicii de asistență care va oferi clienților rezidențiali o experiență confortabilă și eficientă. Noul serviciu le va permite clienților rezidențiali ai Enel Energie Muntenia și Enel Energie accesul la o rețea națională de profesioniști pentru asistență în reparații și intervenții casnice, care să le ofere servicii de calitate într-un timp scurt și eficient, 24 de ore din 24.Opțiunea Enel Asistență oferă o paletă largă de servicii: reparații și intervenții la instalațiile electrice interioare, reparații de lăcătușerie și reparații ale instalațiilor de încălzire a apei, prin intermediul unei rețele de companii specializate gestionate de Europ Assistance. În plus, clienții care aleg varianta Enel Asistență+ primesc un număr nelimitat de intervenții și servicii de tractare a autovehiculului.Astfel, începând de azi, clienții Enel Energie și Enel Energie Muntenia au acces la o gamă de servicii integrate de asistență dedicată reparațiilor și intervențiilor casnice, prin două tipuri de oferte diferențiate. Este vorba despre Pachetul Enel Asistență - ce oferă clienților rezidențiali acces la maximum două solicitări pe an, la prețul de 11,99 lei pe lună (TVA inclus) și Pachetul Enel Asistență+, care oferă clienților rezidențiali acces la un număr nelimitat de solicitări pe an și servicii de tractare a autovehiculului, la prețul de 23,99 lei pe lună (TVA inclus).Pentru fiecare dintre cele două pachete, costul unei intervenții, acoperite de către abonament, este de maxim 450 lei. Mai mult, clienții ce dețin un cont MyEnel beneficiază de o perioadă promoțională - două luni gratuite de Enel Asistență, iar cei ce dețin un cont My Enel și au în plus factura electronică activată se pot bucura de patru luni gratuite din pachetul Enel Asistență.Serviciul se adresează numai clienților rezidențiali deserviți de Enel Energie Muntenia și Enel Energie, care se pot abona la acest serviciu prin contul MyEnel de pe www.enel.ro, sunând la numărul gratuit 0800.07.08.09 sau mergând direct la Punctele Enel.