Sens giratoriu la podul de la Doraly şi un nou centru comercial în zona ICIL. Ce propune Primăria Constanţa

Teleormanul lui Fagadau

La imobiliare si centre comerciale stam bine, dar cu sectorul productie ce facem? Domn primar are in plan sa atraga investitori seriosi in domeniul productiei, sa creeze joburi bine platite?Il invit pe domn primar sa faca o plimbare prin Ardeal, sa vada cum stau lucrurile.Centura Sibiului este plina de fabrici iar Clujul are cea mai mare rata de crestere si dezvoltare din tara, este peste Bucuresti. De cand este in primarie pe domn Fagadau nu l-am vazut sa taie panglica unei unitati de productie ,a unui IMM .Oare el nu-si da seama ca nu te poti baza doar pe consum, pe oamenii care lucreaza in străinătate si trimit bani acasa si pe cele 3-4 companii mai serioase care mai supravietuiesc prin port cu chiu cu vai. Domn primar,o fi Dragnea noul Kim Ir Sen al PSD-ului, dar nu este un model de urmat,Teleormanul dansului fiind polul saraciei si mizeriei din Roamnia si UE.Luati modelul Ardealului si Banatului si dezvoltati orasul pe baze sanatoase, prin atragere si ajutor dat investitorilor seriosi care pot crea locuri de munca bine platite. In Cluj,in domeniul IT exista 500 companii in care lucreaza aproximativ 15000 de oameni.In Constanta cate companii IT si cati oameni lucreaza? PS.Domn primar, te lauzi ca ai terminat Colegiul Mircea cel Batran, faci poze cu olimpicii Constantei ptr propaganda, dar sa le construiesti oportunitati de viitor nu esti in stare.Din cauza incompetentei si coruptiei generate de mafia din primarie pierde acest oras toate oportunitatile de a se dezvolta .Decat sa te chinui sa-i aduci pe cei de la Microsoft sa investeasca mai bine faci afaceri cu spagarii de la Confort Urban,Luxten sau Polaris.Bill Gates nu ti-ar da spaga precum amicul tau ,Dumitru Martin.