Semne și simboluri specific românesc regăsite pe notesurile unei firme românești de renume

Ştire online publicată Vineri, 30 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Semne și simboluri specific românesc regăsite pe notesurile unei firme românești de renume Ni s-a semnalat un fapt interesant și inedit. Se pare că firma românească cunoscută drept Atelierele Unika a decis să lanseze două noi idei interesante și captivante pe piața agendelor și notesurilor.Așa cum se știe, Unika este cel mai mare producător de agende și notesuri din țara noastră având o experiență pe piața de profil de mai bine de 10 ani. Specialiștii acestei firme sunt primii care au venit cu ideea de a introduce broderia tradițională pe agendele cu coperți din piele naturală și piele ecologică.Lansare de notesuri cu modele speciale De data aceasta ne-a ajuns la urechi un zvon care ne-a captivat imediat. Se pare că ni se pregătesc noi surprize din partea acestei companii aflată în topul celor de profil.Surse sigure ne-au dezvăluit faptul că o categorie aparte de notesuri este gata de a fi lansată pe piața românească. Discutăm despre notesuri din categoria Design care vor avea brodat simbolul Marii Uniri - hora românească, respectiv de notesuri din aceeași categorie care vor beneficia de o nouă tehnică dezvoltată exclusiv de această companie. Le luăm pe rând ca să le explicăm cu mai multă claritate.Notesurile vor avea coperți cu broderie simbolizând hora dansată de fete și băieți, iar culorile utilizate - roșu și negru - simbolizează energia transmisă de acest dans important pentru cultura poporului român. Pe de o parte este vorba despre simbolul pur istoric al horei - lupta pentru independență, unirea în fața dușmanilor, pe de altă parte este vorba despre simbolul cercului format de dansatori - eternitate, infinit, comuniune. Culorile utilizate au propria semnificație dacă ne gândim pur și simplu la ying și yang, bine și rău, feminin și masculin.Partea inovativă a acestei game de notesuri este cea care va surprinde și mai tare. Se pare, din ceea ce se zvonește, că specialiștii de la Atelierele Unika au reușit să utilizeze pentru prima dată, simultan, două tehnici de imprimare. Cu alte cuvinte, simbolurile culturilor de la Tărtăria și Cucuteni vor fi imprimate pe notesuri utilizând atât timbrul sec (procedeu prin care se imprimă simbolurile la cald, prin apăsare), cât și folio (matrița încălzită presează și lipește folia cu simboluri de coperta notesurilor).Care este al treilea zvon pe care ni l-au confirmat sursele noastre? Ei bine, aceste notesuri vor veni de facto deja brodate, respectiv imprimate cu simbolurile respective. Pentru companiile care comandă en gros, se poate adăuga și brandul cu care sunt acestea cunoscute pe piața comercială. Adică beneficiați de personalizare alături de notesuri gata personalizate cu aceste simboluri deosebite.Suntem curioși dacă zvonurile se confirmă în acest sens, dar sursele noastre ne asigură că totul este real și că vom fi surprinși complet de aceste inovații. Se pare că modelele alese sunt excepționale și există prognoze că tirajul deja realizat se va epuiza foarte repede.Produse Unika cu caracteristici deosebite Tot de la sursele noastre am aflat că Atelierele Unika ne pregătesc și alte surprize. Se pare că această primăvara va fi primăvara Unika pentru că notesurile lor sunt extrem de atractive și au fost realizate având ca target grupuri anume de oameni. Să le luăm un pic pe rând, nu?Notesurile din gama Denim se adresează tinerilor pentru că materialul utilizat este la modă acum, iar sursele noastre ne asigură că brandingul este inedit, textura specială este foarte plăcută la atingere, iar accesoriile sunt realizate pe plastic (un alt material la modă pentru tânăra generație).O altă categorie de notesuri numită Colored se adresează persoanelor creative. Denumirea ni se pare inspirată din moment ce notesurile au coperți tari din piele ecologică, iar hârtia este satinată. Aceste notesuri au design special și pentru colorat, includ 112 pagini cu liniaturi, punctuații diverse, în colțul din dreapta se regăsește un desen din contur. Această gamă are culori neutre, potrivite pentru a fi personalizate sub orice brand. Indicat ar fi să se utilizeze imprimarea prin timbru sec ori prin folio pentru a se obține un produs finit elegant.Notesurile Unika care ne-au atras atenția sunt cele din gamele:· Natura (atenția la detalii este uimitoare)· Flexi - notes foarte modern mulțumită texturii materialului utilizat care imită foarte bine pielea naturală; elegante, fără dublură, suple· Ravello cu suport pentru pix - notes cu copertă exterioară flexibilă, din piele ecologică, dublă față· Old - notesuri cu aspect antichizat pentru persoane cărora le plac produsele din zona vintage, conservatoare, décor, coperta 1 de tipul unei cărți vechi ceea ce îi dă o valoare specială· Twin - notes dublu cu copertă flexibilă din piele ecologică, cu față dublă (un notes are foi tip dictando, celălalt file de matematică), în combinații de câte două culori (10 variante disponibile)Așteptăm cu mare nerăbdare să testăm aceste produse și ne bucurăm mult că există oameni pasionați de propria muncă, care se străduiesc să ne ofere mereu lucruri interesante care să ne facă viața mai frumoasă.